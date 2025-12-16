Трамп подал в суд на Би-би-си

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подал в суд на британскую вещательную телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с искажением речи американского лидера в программе Panorama, следует из судебного документа в распоряжении РИА Новости.

"Настоящее дело касается ложного, клеветнического, вводящего в заблуждение, порочащего, провокационного и злонамеренного изображения президента Трампа , опубликованного в документальном фильме Би-би-си Panorama, которое было сфабриковано и показано ответчиками за одну неделю до президентских выборов 2024 года в дерзкой попытке вмешаться в выборы и повлиять на их исход в ущерб президенту Трампу", - говорится в иске, поданном от имени Трампа в суд по южному округу Флориды

"Истец, президент Дональд Трамп, требует вынесения судебного решения против ответчиков... о взыскании убытков в размере не менее 5 000 000 000 долларов", - говорится в иске Трампа.

Трамп также потребовал рассмотрения дела судом присяжных по всем вопросам, подлежащим такому рассмотрению.

Американский лидер также требует от Би-би-си дополнительные пять миллиардов долларов в связи с якобы нарушением ответчиками закона штата Флорида о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках.

Ранее Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи и что сумма его судебного иска составит от одного до пяти миллиардов долларов. Би-би-си же отправила Трампу письмо с извинениями, но отказалась выплачивать требуемую им компенсацию.