Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает лидерам стран Латинской Америки побеждать на выборах. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T02:01:00+03:00
2025-12-16T02:01:00+03:00
2025-12-16T02:01:00+03:00
в мире
сша
гондурас
чили
дональд трамп
латинская америка
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки побеждать на выборах
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает лидерам стран Латинской Америки побеждать на выборах.
"У нас был хороший результат в Гондурасе
, как вы знаете, там прошли отличные выборы, я поддержал человека, который не лидировал, и он выиграл выборы, и у нас был хороший результат", - сказал Трамп
во время мероприятия в Белом доме.
Президент США
добавил, что его поддержка консервативного политика Хосе Антонио Каста помогла ему одержать победу на выборах президента в Чили
.
«
"Буквально пару часов назад я узнал, что в Чили человек, которого я поддержал, который не лидировал, в итоге довольно легко выиграл. Так что я с нетерпением жду возможности выразить ему свое уважение. Я слышал, что он очень хороший человек", - сказал Трамп.
Конгресс Гондураса заявил 11 декабря, что не признает результаты всеобщих выборов, прошедших 30 ноября, указав на серьезные нарушения и "электоральный переворот".
По мнению конгресса, публикации и заявления Трампа во время избирательной кампании "угрожали и оказывали давление на граждан Гондураса", представляя собой нарушение международного права. В коммюнике резко осуждается "абсолютное вмешательство" Трампа.
По данным Национального избирательного совета, после обработки более 99% бюллетеней лидирует поддержанный президентом США кандидат от Национальной партии Насри Асфура с результатом 40,53% голосов.