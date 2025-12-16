Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах - РИА Новости, 16.12.2025
02:01 16.12.2025
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает лидерам стран Латинской Америки побеждать на выборах. РИА Новости, 16.12.2025
Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки на выборах

Трамп заявил, что помогает лидерам Латинской Америки побеждать на выборах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что помогает лидерам стран Латинской Америки побеждать на выборах.
"У нас был хороший результат в Гондурасе, как вы знаете, там прошли отличные выборы, я поддержал человека, который не лидировал, и он выиграл выборы, и у нас был хороший результат", - сказал Трамп во время мероприятия в Белом доме.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп настаивает, что выиграл выборы президента трижды
10 декабря, 04:51
Президент США добавил, что его поддержка консервативного политика Хосе Антонио Каста помогла ему одержать победу на выборах президента в Чили.
«
"Буквально пару часов назад я узнал, что в Чили человек, которого я поддержал, который не лидировал, в итоге довольно легко выиграл. Так что я с нетерпением жду возможности выразить ему свое уважение. Я слышал, что он очень хороший человек", - сказал Трамп.
Конгресс Гондураса заявил 11 декабря, что не признает результаты всеобщих выборов, прошедших 30 ноября, указав на серьезные нарушения и "электоральный переворот".
По мнению конгресса, публикации и заявления Трампа во время избирательной кампании "угрожали и оказывали давление на граждан Гондураса", представляя собой нарушение международного права. В коммюнике резко осуждается "абсолютное вмешательство" Трампа.
По данным Национального избирательного совета, после обработки более 99% бюллетеней лидирует поддержанный президентом США кандидат от Национальной партии Насри Асфура с результатом 40,53% голосов.
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"
2 декабря, 06:21
Трамп пригрозил Гондурасу "адской расплатой"
2 декабря, 06:21
 
Заголовок открываемого материала