Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.12.2025
Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между Путиным и Зеленским