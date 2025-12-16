Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/tramp-2062257828.html
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T01:02:00+03:00
2025-12-16T01:02:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251216/tramp-2062253327.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Трамп заявил о наличии неприязни между Путиным и Зеленским

Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между Путиным и Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден в сохраняющейся неприязни между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
"Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного", - сказал Трамп в Белом доме.
Трамп убежден, что российский лидер хочет завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
00:02
 
В миреСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала