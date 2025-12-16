Рейтинг@Mail.ru
00:50 16.12.2025 (обновлено: 09:05 16.12.2025)
Трамп заявил, что недавно разговаривал с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что недавно разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, не уточнив при этом, когда именно состоялся разговор.
"Да, я говорил", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос, говорил ли он недавно напрямую с Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трамп рассказал, зачем США разрабатывают гарантии безопасности для Украины
Трамп рассказал, зачем США разрабатывают гарантии безопасности для Украины
 
 
