США и ЕС работают над гарантиями безопасности для Украины, заявил Трамп
США и ЕС работают над гарантиями безопасности для Украины, заявил Трамп - РИА Новости, 16.12.2025
США и ЕС работают над гарантиями безопасности для Украины, заявил Трамп
США и Европа работают над гарантиями безопасности для Украины, и Европа будет большой частью этого, заверил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 16.12.2025
США и ЕС работают над гарантиями безопасности для Украины, заявил Трамп
