https://ria.ru/20251216/tramp-2062253632.html
Трамп подтвердил, что планирует ослабить контроль над марихуаной в США
Трамп подтвердил, что планирует ослабить контроль над марихуаной в США - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп подтвердил, что планирует ослабить контроль над марихуаной в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что его администрация планирует переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:07:00+03:00
2025-12-16T00:07:00+03:00
2025-12-16T00:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://ria.ru/20251216/tramp-2062253472.html
сша
Трамп планирует переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что его администрация планирует переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик.
На прошлой неделе издание Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что администрация Трампа
, вероятно, переклассифицирует марихуану, которая по федеральному закону запрещена и подвергается тем же ограничениям, что и героин, как менее опасный наркотик. Это упростит регулирование, облегчит проведение медицинских исследований, связанных с марихуаной, и создаст налоговые льготы для компаний, культивирующих каннабис.
"Мы рассматриваем этот вопрос. Многие хотели бы увидеть переклассификацию. Мы очень внимательно рассматриваем этот вопрос, так что (сообщения в СМИ - ред.) верны", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о достоверности сообщений в СМИ.