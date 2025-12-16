Трамп подтвердил, что планирует ослабить контроль над марихуаной в США

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил сообщения, что его администрация планирует переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Многие хотели бы увидеть переклассификацию. Мы очень внимательно рассматриваем этот вопрос, так что (сообщения в СМИ - ред.) верны", — сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о достоверности сообщений в СМИ.