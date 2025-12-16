Трамп подписал указ о признании фентанила оружием

ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения.
"Сегодня я делаю еще один шаг, чтобы защитить американцев от смертоносного фентанила, наводняющего нашу страну. Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально признаем фентанил оружием массового уничтожения, которым он и является", - заявил Трамп в Овальном кабинете перед подписанием указа.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
15 ноября, 01:58