Трамп подписал указ о признании фентанила оружием - РИА Новости, 16.12.2025
00:05 16.12.2025
Трамп подписал указ о признании фентанила оружием
Трамп подписал указ о признании фентанила оружием
в мире
сша
венесуэла
вашингтон (штат)
дональд трамп
николас мадуро
nbc
в мире, сша, венесуэла, вашингтон (штат), дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, США, Венесуэла, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения.
"Сегодня я делаю еще один шаг, чтобы защитить американцев от смертоносного фентанила, наводняющего нашу страну. Этим историческим указом, который я подпишу сегодня, мы официально признаем фентанил оружием массового уничтожения, которым он и является", - заявил Трамп в Овальном кабинете перед подписанием указа.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщала, что поток наркотиков, которые попадают в США из Венесуэлы, незначителен, несмотря на заявления американского президента о необходимости военных ударов для борьбы с наркотрафиком.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
