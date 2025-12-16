https://ria.ru/20251216/tramp-2062253327.html
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
Трамп признал, что Украина потеряла территорию - РИА Новости, 16.12.2025
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о территориальном аспекте урегулирования украинского конфликта, заявил, что Украина потеряла территорию. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T00:02:00+03:00
2025-12-16T00:02:00+03:00
2025-12-16T00:02:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251208/tramp-2060691068.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп признал, что Украина потеряла территорию
Трамп заявил, что Украина потеряла территорию