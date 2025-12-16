https://ria.ru/20251216/terakt-2062275691.html
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда
Задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае признался, что готовился к поджогу поезда, следует из кадров УФСБ по Краснодарскому краю в распоряжении РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
краснодарский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
краснодарский край
россия
КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае признался, что готовился к поджогу поезда, следует из кадров УФСБ по Краснодарскому краю в распоряжении РИА Новости.
ЦОС ФСБ
сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ
, и склонили к совершению противоправных действий.
Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю
. Как рассказал задержанный на кадрах ведомства, с ним связался якобы "сотрудник правоохранительных органов", который велел ему поджечь трансформатор. Для этого он взял замешанную с бензином канистру, два молотка и монтировки. Фигурант признался, что действовал по заданию украинских служб. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ
(теракт).
"Поезда поджигать", - сказал задержанный в ответ на вопрос о других заданиях, который тот получал от своего собеседника.
Он добавил при этом, что в итоге не поджег ни одного поезда, но к поджогу готовился.
"Вторая канистра - это вообще изначально для поездов была… В машине еще одна канистра... Еще была монтировка и два молотка, чтобы вскрывать тягачи, забегать туда, заливать и поджигать", - сказал задержанный на видео.