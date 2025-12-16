Рейтинг@Mail.ru
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:22 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/terakt-2062275691.html
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда - РИА Новости, 16.12.2025
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда
Задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае признался, что готовился к поджогу поезда, следует из кадров УФСБ по Краснодарскому краю в распоряжении РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T05:22:00+03:00
2025-12-16T05:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062152226.html
https://ria.ru/20251212/vladivostok-2061576427.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Задержанный за теракт на Кубани признался, что готовил поджог поезда

РИА Новости: задержанный за теракт на Кубани готовился к поджогу поезда

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 16 дек – РИА Новости. Задержанный за теракт на подстанции в Краснодарском крае признался, что готовился к поджогу поезда, следует из кадров УФСБ по Краснодарскому краю в распоряжении РИА Новости.
ЦОС ФСБ сообщил в понедельник о задержании в пяти регионах 10 россиян, которые по заданиям украинских спецслужб совершили поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта. Они под воздействием мошенников оформили кредиты и перевели на "безопасные счета" от 300 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Далее лжесотрудники российских правоохранительных органов убедили их в том, что они финансируют ВСУ, и склонили к совершению противоправных действий.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Екатеринбурге задержали мужчину с тремя самодельными бомбами
Вчера, 15:09
Один из фигурантов поджег подстанцию в Новороссийском районе Кубани, сообщили РИА Новости в УФСБ по Краснодарскому краю. Как рассказал задержанный на кадрах ведомства, с ним связался якобы "сотрудник правоохранительных органов", который велел ему поджечь трансформатор. Для этого он взял замешанную с бензином канистру, два молотка и монтировки. Фигурант признался, что действовал по заданию украинских служб. В его отношении возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 205 УК РФ (теракт).
"Поезда поджигать", - сказал задержанный в ответ на вопрос о других заданиях, который тот получал от своего собеседника.
Он добавил при этом, что в итоге не поджег ни одного поезда, но к поджогу готовился.
"Вторая канистра - это вообще изначально для поездов была… В машине еще одна канистра... Еще была монтировка и два молотка, чтобы вскрывать тягачи, забегать туда, заливать и поджигать", - сказал задержанный на видео.
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Жителя Владивостока осудили за поджог на стоянке, где сгорели 20 машин
12 декабря, 09:07
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала