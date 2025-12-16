https://ria.ru/20251216/tekhnologii-2062402948.html
Синьхуа призвало российские и китайские СМИ делиться технологиями
Синьхуа призвало российские и китайские СМИ делиться технологиями - РИА Новости, 16.12.2025
Синьхуа призвало российские и китайские СМИ делиться технологиями
Средства массовой информации Китая и России должны делиться технологическими возможностями, совместно противостоять распространению ложной информации и слухов,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T15:28:00+03:00
2025-12-16T15:28:00+03:00
2025-12-16T15:28:00+03:00
Синьхуа призвало российские и китайские СМИ делиться технологиями
Агентство Синьхуа призвало СМИ РР и КНР делиться технологическими возможностями
ПЕКИН, 16 дек - РИА Новости. Средства массовой информации Китая и России должны делиться технологическими возможностями, совместно противостоять распространению ложной информации и слухов, заявил во вторник генеральный директор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа.
В Пекине
15-16 декабря прошел форум СМИ России
и Китая
и Китая, посвященный теме "Создание нового будущего для российско-китайского сотрудничества в области СМИ: консенсус и действия". Около 140 человек приняли участие в форуме, из них около 50 со стороны России.
«
"Средства массовой информации обеих стран должны и обязаны делиться друг с другом возможностями и вдохновением, которые приносит новый виток технологической революции", - сказал Фу Хуа, выступая на пленарной сессии форума.
Он подчеркнул, что Синьхуа готово сотрудничать с российскими СМИ, совместно противодействуя распространению ложной информации и слухов, постоянно усиливая голоса Китая и России на международной арене общественного мнения. Фу Хуа добавил, что Синьхуа также готово вместе со СМИ РФ изучать новые методы и пути использования технологий для расширения возможностей средств массовой информации, сообща осваивать новые формы и модели производства и распространения новостей.
Шестой форум СМИ России и Китая совместно инициирован администрацией президента РФ и центральным комитетом Коммунистической партии Китая. С 2015 по 2019 годы пять форумов были проведены поочередно на территориях РФ и КНР. Последний раз форум прошел в сентябре 2019 года во Владивостоке.
. Форум представляет собой высокоуровневую и институциализированную платформу сотрудничества между руководящими органами по делами прессы и СМИ двух государств.