Синьхуа призвало российские и китайские СМИ делиться технологиями

"Средства массовой информации обеих стран должны и обязаны делиться друг с другом возможностями и вдохновением, которые приносит новый виток технологической революции", - сказал Фу Хуа, выступая на пленарной сессии форума.

Он подчеркнул, что Синьхуа готово сотрудничать с российскими СМИ, совместно противодействуя распространению ложной информации и слухов, постоянно усиливая голоса Китая и России на международной арене общественного мнения. Фу Хуа добавил, что Синьхуа также готово вместе со СМИ РФ изучать новые методы и пути использования технологий для расширения возможностей средств массовой информации, сообща осваивать новые формы и модели производства и распространения новостей.