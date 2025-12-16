Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров - РИА Новости, 16.12.2025
04:25 16.12.2025
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в РИА Новости, 16.12.2025
2025
Генпрокурор Техаса подал в суд на производителей телевизоров

Генпрокурор Техаса подал в суд на Sony, Samsung и LG, обвинив их в слежке

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон
Генпрокурор Техаса Кен Пакстон - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Eric Gay
Генпрокурор Техаса Кен Пакстон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на несколько производителей телевизоров, включая Sony, Samsung и LG, обвиняя их в шпионаже за американцами в пользу Китая, сообщил в понедельник его офис.
"Генеральный прокурор Кен Пакстон подал иск против пяти крупных телевизионных компаний за то, что они шпионили за жителями Техаса, тайно записывая то, что потребители смотрят в своих собственных домах. Компании, против которых поданы иски: Sony, Samsung, LG, а также Hisense и TCL Technology Group Corporation (TCL), базирующиеся в Китае", - заявил офис генпрокурора.
Одним из факторов, вызывающих беспокойство, в сообщении названо китайское законодательство о национальной безопасности, которое позволяет Пекину получать информацию об американском потребителе.
"Эти компании незаконно собирали персональные данные с помощью технологии автоматического распознавания контента (ACR). В самом простом смысле ACR - это незваный, невидимый цифровой шпион... Эта технология подвергает риску конфиденциальность пользователей и конфиденциальную информацию, такую как пароли, банковские реквизиты и другую личную информацию", - говорится в заявлении.
Своими исками Пакстон требует наложить на все пять компаний штраф в 10 тысяч долларов за нарушение Закона о недобросовестной торговой практике, а также рассмотреть возможность штрафа в 250 тысяч долларов, если от якобы шпионажа пострадали лица старше 65 лет.
