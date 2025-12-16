Рейтинг@Mail.ru
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:53 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/teatr-2062454275.html
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра - РИА Новости, 16.12.2025
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра
Премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Сервилия" состоится 19 декабря на Новой сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:53:00+03:00
2025-12-16T17:53:00+03:00
культура
николай римский-корсаков
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059993200_0:253:3112:2004_1920x0_80_0_0_671408fa1433b996d4dee457d0b505af.jpg
https://ria.ru/20251215/teatry-2061593784.html
https://ria.ru/20251211/vtb-2061343126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059993200_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_ce2c0e113f0e347b4228d7f25afcbc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николай римский-корсаков, большой театр
Культура, Николай Римский-Корсаков, Большой театр
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра

Премьера "Сервилии" Римского-Корсакова состоится 19 декабря в Большом театре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБольшой театр в Москве
Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Большой театр в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Сервилия" состоится 19 декабря на Новой сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Как отметили в пресс-службе, Римский-Корсаков постоянно расширял свои композиторские горизонты. Стремление к обновлению подтолкнуло признанного мастера обратиться к "чужой" для него античной теме. Время действия "Сервилии" - закат эпохи правления императора Нерона, богатый драматическими событиями период, с энтузиазмом отраженный в культуре ХIХ века.
Артисты Екатерина Березина (Мари) и Алексей Орлов (Принц-Щелкунчик). Балет Кракатук в постановке Наталии Касаткиной на Исторической сцене Большого театра - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Щелкунчик" за миллион: что происходит в театрах на Новый год
15 декабря, 08:00
Согласно сообщению на сайте Большого театра, спектакль Ольги Ивановой, шедший с 2016 по 2022 год в Камерном театре (с 2018 — на Камерной сцене Большого), в обновлённом виде предстанет на Новой сцене театра.
Вместе с режиссером Ивановой над постановкой работали сценограф и художник по костюмам Виктор Герасименко, художник по свету Андрей Абрамов, дирижер-постановщик Антон Гришанин.
Премьерные показы пройдут с 19 по 21 декабря на Новой сцене Большого театра.
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра
11 декабря, 15:11
 
КультураНиколай Римский-КорсаковБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала