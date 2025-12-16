https://ria.ru/20251216/teatr-2062454275.html
"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра
Премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Сервилия" состоится 19 декабря на Новой сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа. РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Премьера оперы Николая Римского-Корсакова "Сервилия" состоится 19 декабря на Новой сцене Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГАБТа.
Как отметили в пресс-службе, Римский-Корсаков постоянно расширял свои композиторские горизонты. Стремление к обновлению подтолкнуло признанного мастера обратиться к "чужой" для него античной теме. Время действия "Сервилии" - закат эпохи правления императора Нерона, богатый драматическими событиями период, с энтузиазмом отраженный в культуре ХIХ века.
Согласно сообщению на сайте Большого театра
, спектакль Ольги Ивановой, шедший с 2016 по 2022 год в Камерном театре (с 2018 — на Камерной сцене Большого), в обновлённом виде предстанет на Новой сцене театра.
Вместе с режиссером Ивановой над постановкой работали сценограф и художник по костюмам Виктор Герасименко, художник по свету Андрей Абрамов, дирижер-постановщик Антон Гришанин.
Премьерные показы пройдут с 19 по 21 декабря на Новой сцене Большого театра.