"Сервилия" Римского-Корсакова возвращается на сцену Большого театра

Как отметили в пресс-службе, Римский-Корсаков постоянно расширял свои композиторские горизонты. Стремление к обновлению подтолкнуло признанного мастера обратиться к "чужой" для него античной теме. Время действия "Сервилии" - закат эпохи правления императора Нерона, богатый драматическими событиями период, с энтузиазмом отраженный в культуре ХIХ века.