В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников

БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Длинные очереди на паспортный контроль в зоне прилета образовались в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум (Suvarnabhumi), пассажиров без обратных билетов могут не пустить в страну, рассказали во вторник РИА Новости очевидцы.

"Я помню такие огромные очереди в 2018–2019 годах, на пике китайского въездного туризма в Таиланд . Но сейчас длинные очереди вызваны не наплывом туристов из Китая , а увеличением времени проверки на паспортном контроле из-за мер по выявлению камбоджийских шпионов и иностранных наемников", - рассказала РИА Новости россиянка Полина С., ссылаясь на свой разговор с местным сотрудником правопорядка.

Полина выросла и получила образование в Таиланде, живет в России . Девушка прилетела в Бангкок из Москвы . По ее словам, у стойки паспортного контроля офицеры иммиграционной полиции проверяют каждого человека по 10–15, иногда 20 минут, тогда как в обычное время весь процесс занимает три–пять минут.

"Особенно долго офицеры беседовали с мужчинами, которые путешествовали в одиночестве, иногда с семейными парами без детей. Пары с детьми проходили паспортный контроль быстрее. В очереди со мной были, в основном, россияне с моего рейса. Некоторых пассажиров полицейские уводили куда-то, и в очереди говорили, что их вели в отдельную комнату для допросов", - рассказала она.

Сама россиянка тоже не избежала долгой беседы на стойке паспортного контроля.

"Я не была в Таиланде больше года и въезжала по безвизу, приехала на две недели отдохнуть, увидеться с друзьями по школе и университету. Но у меня десятилетний паспорт, в котором стоят давние тайские визы", - уточнила Полина.

По ее словам, посмотрев паспорт, офицер иммиграционной полиции спросил, говорит ли она по-тайски.

"Я ответила сразу по-тайски, что да, говорю, и что прожила в Таиланде больше 10 лет", - сказала россиянка.

Полицейский в ответ улыбнулся и сказал по-тайски, что просит извинения за задержку и что причина в том, что у них есть указание выявлять вероятных солдат-наемников и вероятных шпионов Камбоджи

Затем, рассказала Полина, ее пропустили на территорию Таиланда, извинившись за неудобство.

Как сообщил РИА Новости другой очевидец, Данил, по прилете в аэропорт Суваннапхум рейсом SU 272 из Шереметьево ему отказали во въезде в Таиланд из-за отсутствия обратного билета в РФ, несмотря на то, что он предоставил сотрудникам аэропорта месячную бронь и въезжал в Таиланд впервые. Его и некоторых других пассажиров вызвали на собеседование, после чего отправили в миграционную службу, где сняли отпечатки пальцев и сделали фотографии.

"После этого мы попали в помещение по типу обезьянника. Коридор служебный, где были нелегалы на депортацию", - добавил Данил.

По его словам, они просидели в этом "обезьяннике" несколько часов без документов. После чего сотрудники сообщили им, что они должны сами купить билеты обратно.

"В итоге сотрудники нам говорят: покупаете билеты сами – депортацию не ставим. Если нет, то депортация будет в базе", - объяснил он.

По словам россиянина, задерживают больше мужчин.

"Был мужчина, который приехал с девушкой. Его не пропустили, а девушку – да", - сказал очевидец.

Данил провел в аэропорту около суток. Ему и другим пассажирам пришлось просить тайцев покупать и приносить еду, потому что они не могли выйти за пределы зоны пограничного контроля. Загранпаспорт он получил только по прилете обратно в Москву через сутки.