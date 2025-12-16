Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников
16:37 16.12.2025
В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников
В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников
Длинные очереди на паспортный контроль в зоне прилета образовались в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум (Suvarnabhumi), пассажиров без обратных... РИА Новости, 16.12.2025
в мире
таиланд
бангкок
камбоджа
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
шереметьево (аэропорт)
таиланд
бангкок
камбоджа
В аэропорту Бангкока образовалась очередь из-за поисков шпионов и наемников

Пассажиры в аэропорту Бангкока
Пассажиры в аэропорту Бангкока. Архивное фото
БАНГКОК, 16 дек – РИА Новости. Длинные очереди на паспортный контроль в зоне прилета образовались в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум (Suvarnabhumi), пассажиров без обратных билетов могут не пустить в страну, рассказали во вторник РИА Новости очевидцы.
"Я помню такие огромные очереди в 2018–2019 годах, на пике китайского въездного туризма в Таиланд. Но сейчас длинные очереди вызваны не наплывом туристов из Китая, а увеличением времени проверки на паспортном контроле из-за мер по выявлению камбоджийских шпионов и иностранных наемников", - рассказала РИА Новости россиянка Полина С., ссылаясь на свой разговор с местным сотрудником правопорядка.
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
13:17
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
13:17
Полина выросла и получила образование в Таиланде, живет в России. Девушка прилетела в Бангкок из Москвы. По ее словам, у стойки паспортного контроля офицеры иммиграционной полиции проверяют каждого человека по 10–15, иногда 20 минут, тогда как в обычное время весь процесс занимает три–пять минут.
"Особенно долго офицеры беседовали с мужчинами, которые путешествовали в одиночестве, иногда с семейными парами без детей. Пары с детьми проходили паспортный контроль быстрее. В очереди со мной были, в основном, россияне с моего рейса. Некоторых пассажиров полицейские уводили куда-то, и в очереди говорили, что их вели в отдельную комнату для допросов", - рассказала она.
Сама россиянка тоже не избежала долгой беседы на стойке паспортного контроля.
"Я не была в Таиланде больше года и въезжала по безвизу, приехала на две недели отдохнуть, увидеться с друзьями по школе и университету. Но у меня десятилетний паспорт, в котором стоят давние тайские визы", - уточнила Полина.
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде
13:05
СМИ сообщили о задержании россиян в Таиланде
13:05
По ее словам, посмотрев паспорт, офицер иммиграционной полиции спросил, говорит ли она по-тайски.
"Я ответила сразу по-тайски, что да, говорю, и что прожила в Таиланде больше 10 лет", - сказала россиянка.
Полицейский в ответ улыбнулся и сказал по-тайски, что просит извинения за задержку и что причина в том, что у них есть указание выявлять вероятных солдат-наемников и вероятных шпионов Камбоджи.
Затем, рассказала Полина, ее пропустили на территорию Таиланда, извинившись за неудобство.
Как сообщил РИА Новости другой очевидец, Данил, по прилете в аэропорт Суваннапхум рейсом SU 272 из Шереметьево ему отказали во въезде в Таиланд из-за отсутствия обратного билета в РФ, несмотря на то, что он предоставил сотрудникам аэропорта месячную бронь и въезжал в Таиланд впервые. Его и некоторых других пассажиров вызвали на собеседование, после чего отправили в миграционную службу, где сняли отпечатки пальцев и сделали фотографии.
Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже
Вчера, 18:41
Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже
Вчера, 18:41
"После этого мы попали в помещение по типу обезьянника. Коридор служебный, где были нелегалы на депортацию", - добавил Данил.
По его словам, они просидели в этом "обезьяннике" несколько часов без документов. После чего сотрудники сообщили им, что они должны сами купить билеты обратно.
"В итоге сотрудники нам говорят: покупаете билеты сами – депортацию не ставим. Если нет, то депортация будет в базе", - объяснил он.
По словам россиянина, задерживают больше мужчин.
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
Вчера, 12:09
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
Вчера, 12:09
"Был мужчина, который приехал с девушкой. Его не пропустили, а девушку – да", - сказал очевидец.
Данил провел в аэропорту около суток. Ему и другим пассажирам пришлось просить тайцев покупать и приносить еду, потому что они не могли выйти за пределы зоны пограничного контроля. Загранпаспорт он получил только по прилете обратно в Москву через сутки.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Таиланде давно существует правило, по которому иностранец, въезжающий в страну в качестве туриста по туристической визе или по безвизовому режиму въезда, обязан иметь обратный билет для возвращения домой или билет в другую страну, которую он собирается посетить после Таиланда. Тем не менее, это правило не всегда соблюдалось. В последние годы россиянам предлагалось предъявить обратный билет по прибытии только в редких случаях, однако с 2025 года правило снова стало актуальным после введения в действие системы электронных въездных карточек, в рамках которой наблюдение за иностранными гражданами снова усилилось. Жесткое применение правила об обратном билете в декабре 2025 года совпало с обострением вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
11 декабря, 21:11
Индонезия и Россия обсудили введение безвизового режима
11 декабря, 21:11
 
В миреТаиландБангкокКамбоджаОбострение конфликта между Таиландом и КамбоджейШереметьево (аэропорт)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
