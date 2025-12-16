Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют никаких сложностей у туристов при въезде в Таиланд, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Накануне новостной портал Khaosod передал, что власти Таиланда усилили меры проверки в аэропортах, в том числе для граждан Камбоджи . Решение принято в связи с опасениями, что иностранные наемники могут использовать безвизовый режим, чтобы попасть в страну во время конфликта с Камбоджей. В материале отмечается, что Таиланд отказал во въезде в страну 185 людям в связи с ужесточением проверки в аэропортах.

"Что касается въездного формата, ситуация для путешественников остается максимально комфортной и предсказуемой. На текущий момент мы не фиксируем никаких сложностей у наших туристов", - цитирует РСТ представителя туроператора "Спектрум".

В свою очередь в туроператоре ITM group отметили, что в Таиланде одной из самых популярных экскурсий всегда были короткие поездки в Камбоджу к храмам Ангкора. И даже в период обострения ситуации эти экскурсии не отменяли.

"Кроме того, в ассортименте туроператоров представлены комбинированные туры по нескольким странам-соседям. У нас, например, востребована программа с посещением трех стран - Лаоса , Камбоджи и Таиланда. Именно поэтому нам сложно представить, что довольно большому числу туристов, посетившим эти страны, может быть отказано во въезде в Таиланд. И это на данный момент подтверждается на практике - ни наши туристы, ни наши сотрудники не получали отказов", - заявил представитель ITM group.

По словам эксперта РСТ, руководителя PR-отдела туроператора Anex Виктории Худаевой, туристам, прилетающим в Таиланд по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят.

"Для них проверки на границе упрощены. Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает", - пояснила она.

Комментируя появившуюся в Telegram-канале Shot информацию о задержании и последующей депортации из Таиланда супружеской пары из России , руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов указал, что выводы делать преждевременно.