Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
13:17 16.12.2025
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд
таиланд, камбоджа, россия, российский союз туриндустрии (рст), обострение конфликта между таиландом и камбоджей
Таиланд, Камбоджа, Россия, Российский союз туриндустрии (РСТ), Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
Туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд

РСТ: туроператоры не фиксируют сложностей при въезде в Таиланд

Пляж Хуахин
Пляж Хуахин - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© iStock.com / Rasamee Tansirisithikul
Пляж Хуахин . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксируют никаких сложностей у туристов при въезде в Таиланд, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Накануне новостной портал Khaosod передал, что власти Таиланда усилили меры проверки в аэропортах, в том числе для граждан Камбоджи. Решение принято в связи с опасениями, что иностранные наемники могут использовать безвизовый режим, чтобы попасть в страну во время конфликта с Камбоджей. В материале отмечается, что Таиланд отказал во въезде в страну 185 людям в связи с ужесточением проверки в аэропортах.
Военная техника Камбоджи в провинции Оддармеантьей на границе с Таиландом - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ситуация в Таиланде не влияет на безопасность туристов, заявили в РСТ
7 декабря, 17:16
"Что касается въездного формата, ситуация для путешественников остается максимально комфортной и предсказуемой. На текущий момент мы не фиксируем никаких сложностей у наших туристов", - цитирует РСТ представителя туроператора "Спектрум".
В свою очередь в туроператоре ITM group отметили, что в Таиланде одной из самых популярных экскурсий всегда были короткие поездки в Камбоджу к храмам Ангкора. И даже в период обострения ситуации эти экскурсии не отменяли.
"Кроме того, в ассортименте туроператоров представлены комбинированные туры по нескольким странам-соседям. У нас, например, востребована программа с посещением трех стран - Лаоса, Камбоджи и Таиланда. Именно поэтому нам сложно представить, что довольно большому числу туристов, посетившим эти страны, может быть отказано во въезде в Таиланд. И это на данный момент подтверждается на практике - ни наши туристы, ни наши сотрудники не получали отказов", - заявил представитель ITM group.
По словам эксперта РСТ, руководителя PR-отдела туроператора Anex Виктории Худаевой, туристам, прилетающим в Таиланд по пакетным турам, отказы во въезде практически не грозят.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности, заявил МИД
11 декабря, 17:36
"Для них проверки на границе упрощены. Риск столкнуться с дополнительным контролем выше у самостоятельных путешественников. Однако при наличии документов, обратных билетов, бронирования гостиницы проблем, как правило, не возникает", - пояснила она.
Комментируя появившуюся в Telegram-канале Shot информацию о задержании и последующей депортации из Таиланда супружеской пары из России, руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов указал, что выводы делать преждевременно.
"Сложно делать выводы о ситуации, не зная точной причины задержания россиян в Таиланде. Неизвестно, что послужило поводом для задержания. Таиланд остается безопасным для отдыха российских граждан. Уверены, что МИД РФ будет разбираться в этой ситуации", - сказал он.
Лодка на пляже Пхукета - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посольство в Таиланде объяснило рост числа депортаций россиян
Вчера, 12:09
 
ТаиландКамбоджаРоссияРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей
 
 
