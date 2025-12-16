Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд обстрелял армию Камбоджи в четвертом и пятом военных округах в ночь с понедельника на вторник, сообщает газета Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд обстрелял армию Камбоджи в четвертом и пятом военных округах в ночь с понедельника на вторник, сообщает газета Khmer Times

Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом Камбоджей продолжается уже более недели. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджийские власти сообщали о гибели 15 гражданских. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.

"Министерство национальной обороны 16 декабря 2025 года обобщило ситуацию вдоль камбоджийско-тайской границы по делу о продолжении огня со стороны тайских вооруженных сил по камбоджийской армии в четвертом и пятом военных округах", - сообщает Khmer Times.

По данным газеты, во вторник тайская армия начала обстрел четвертого военного округа в 1.00 (22.00 мск - ред.) и продолжала до 8.00 (4.00 мск- ред.). Обстрелы пятого округа начались в понедельник в 18.00 (14.00 мск - ред.) и продолжались до 8.00 (4.00 мск - ред.) вторника. Обстрелы проходили с использованием снарядов и 155-миллимитриовой артиллерии.

На данный момент ситуация в этих регионах спокойная, но вооруженные силы Камбоджи продолжают пристально следить за ситуацией и сохранять бдительность, отмечает газета.

Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, были вынуждены ее покинуть.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.

Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.