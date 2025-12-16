Рейтинг@Mail.ru
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи - РИА Новости, 16.12.2025
12:23 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/tailand-2062343577.html
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи - РИА Новости, 16.12.2025
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи
Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд обстрелял армию Камбоджи в четвертом и пятом военных округах в ночь с понедельника на вторник,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:23:00+03:00
2025-12-16T12:23:00+03:00
в мире
камбоджа
таиланд
куала-лумпур
обострение конфликта между таиландом и камбоджей
камбоджа
таиланд
куала-лумпур
Таиланд обстрелял два военных округа, заявило Минобороны Камбоджи

Минобороны Камбоджи: Таиланд ночью обстрелял армию Камбоджи в 2 военных округах

© AP Photo / Heng SinithВоенный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Heng Sinith
Военный автомобиль в провинции Сиемреап, Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Министерство национальной обороны Камбоджи заявило, что Таиланд обстрелял армию Камбоджи в четвертом и пятом военных округах в ночь с понедельника на вторник, сообщает газета Khmer Times.
Возобновившийся 7 декабря вооруженный конфликт на границе между Таиландом и Камбоджей продолжается уже более недели. За это время Таиланд потерял, по последним данным, 25 военнослужащих убитыми и десятки ранеными. Камбоджийские власти сообщали о гибели 15 гражданских. При этом более 400 тысяч человек с каждой стороны вынужденно покинули свои дома на приграничных территориях.
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Посольство в Таиланде отреагировало на сообщения о наемниках в Камбодже
Вчера, 18:41
"Министерство национальной обороны 16 декабря 2025 года обобщило ситуацию вдоль камбоджийско-тайской границы по делу о продолжении огня со стороны тайских вооруженных сил по камбоджийской армии в четвертом и пятом военных округах", - сообщает Khmer Times.
По данным газеты, во вторник тайская армия начала обстрел четвертого военного округа в 1.00 (22.00 мск - ред.) и продолжала до 8.00 (4.00 мск- ред.). Обстрелы пятого округа начались в понедельник в 18.00 (14.00 мск - ред.) и продолжались до 8.00 (4.00 мск - ред.) вторника. Обстрелы проходили с использованием снарядов и 155-миллимитриовой артиллерии.
На данный момент ситуация в этих регионах спокойная, но вооруженные силы Камбоджи продолжают пристально следить за ситуацией и сохранять бдительность, отмечает газета.
Министр обороны Таиланда Наттхапхон Накпханит 19 ноября отдал приказ о полной боеготовности войск на границе с Камбоджей на фоне начала временной демаркации границы на спорных участках, в результате которой 200 камбоджийских семей, живущих на таиландской территории, были вынуждены ее покинуть.
Беженцы в провинции Прэахвихеа, Камбоджа - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Число погибших в Камбодже при конфликте с Таиландом возросло до 15
Вчера, 14:51
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
Седьмого декабря армия Таиланда дала указание жителям граничащих с Камбоджей районов четырех провинций эвакуироваться в убежища из-за опасности эскалации столкновений. Новостной портал Khaosod написал, что камбоджийские солдаты открыли огонь по сотрудникам службы безопасности королевства, что привело к столкновению, в результате которого двое тайских солдат получили ранения. В свою очередь, камбоджийское издание Khmer Times опровергло эти сведения, уточнив, что именно тайские войска открыли огонь по камбоджийским силам на границе.
Таиландский премьер Анутхин Чанвиракун объявил о готовности принять необходимые меры для обеспечения безопасности и суверенитета страны. В свою очередь, министерство национальной обороны Камбоджи призвало мировое сообщество осудить "нарушение Таиландом мирного соглашения": декларации об отношениях, которая была направлена на деэскалацию пограничного конфликта между двумя государствами и подписана обеими сторонами 26 октября в Куала-Лумпуре в присутствии лидеров США и Малайзии.
Солдат армии Таиланда - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей, заявил премьер
13 декабря, 07:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
