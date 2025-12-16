Рейтинг@Mail.ru
В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака
12:02 16.12.2025 (обновлено: 12:08 16.12.2025)
В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака
В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака - РИА Новости, 16.12.2025
В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о внесудебной блокировке...
2025-12-16T12:02:00+03:00
2025-12-16T12:08:00+03:00
россия
госдума рф
общество
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
2025
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Россия, Госдума РФ, Общество, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака

Комитет ГД одобрил проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака

Здание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака.
Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту. В том числе в ряд федеральных законов предлагается внести точечные изменения, согласно которым с помощью мессенджера МАХ можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, энергетических напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции.
Биометрию не должны использовать в онлайн-торговле табаком, заявили в ГД
11 декабря, 00:40
"Формулировки законопроекта в части ограничения распространения информации о дистанционной продаже табачных изделий соотнесены с действующим законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий окружающего потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", - сказал глава комитета Сергей Боярский на заседании.
По его словам, положения законопроекта также дополнены нормами, согласно которым уточняется порядок регистрации доменных имен.
"B частности, координацию деятельности по формированию доменных имен в российской доменной зоне предлагается возложить на НКО, один из учредителей - РФ, НКО являются зарегистрированными владельцами, перечень которых будет утверждаться правительством", - добавил депутат.
Боярский подчеркнул, что регистрация доменных имен, согласно поправкам, будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен - за исключением регистрации доменных имён госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
"Кроме того, регистрация доменных имен сможет осуществляться только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА", - заключил он.
Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта.
Как отмечали авторы пояснительной записки к тексту проекта, принятого в первом чтении, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ.
В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор и Роскомнадзор очень длительная.
Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев.
Авторы предлагают установить механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже табачную продукцию, как это сейчас применяется в отношении онлайн-продажи алкоголя.
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
3 декабря, 14:52
 
Россия, Госдума РФ, Общество, Сергей Боярский, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
