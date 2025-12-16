В ГД одобрили проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже табака

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов с онлайн-продажами табака.

Комитет поддержал ряд поправок к законопроекту. В том числе в ряд федеральных законов предлагается внести точечные изменения, согласно которым с помощью мессенджера МАХ можно будет подтвердить возраст при покупке табачной и алкогольной продукции, энергетических напитков, при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях, при посещении зрелищных мероприятий, при покупке информационной продукции.

"Формулировки законопроекта в части ограничения распространения информации о дистанционной продаже табачных изделий соотнесены с действующим законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий окружающего потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", - сказал глава комитета Сергей Боярский на заседании.

По его словам, положения законопроекта также дополнены нормами, согласно которым уточняется порядок регистрации доменных имен.

"B частности, координацию деятельности по формированию доменных имен в российской доменной зоне предлагается возложить на НКО, один из учредителей - РФ , НКО являются зарегистрированными владельцами, перечень которых будет утверждаться правительством", - добавил депутат.

Боярский подчеркнул, что регистрация доменных имен, согласно поправкам, будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен - за исключением регистрации доменных имён госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.

"Кроме того, регистрация доменных имен сможет осуществляться только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА", - заключил он.

Проект был внесен заново в июне 2024 года, так как ранее несколько депутатов отозвали подписи под первым вариантом законопроекта.

Как отмечали авторы пояснительной записки к тексту проекта, принятого в первом чтении, есть вполне действенный, удобный и эффективный механизм внесудебной блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь, установленный федеральным законом № 149-ФЗ.

В целях осуществления мероприятий по противодействию розничной продажи дистанционным способом табачной иникотинсодержащей продукции предлагается закрепить норму, направленную на предотвращение распространения на сайтах (в интернете) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным способом табачной продукции и никотинсодержащей продукции, сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта отмечают, что правила, действующие в отношении продажи алкоголя, никак не влияют на обязанность владельцев сайтов и интернет-ресурсов выявлять и предотвращать распространение на принадлежащих им интернет-площадках предложений о реализации табачной и никотинсодержащей продукции. В результате они не выявляют данный противоправный контент, а процедура его удаления посредством обращения в Роспотребнадзор Роскомнадзор очень длительная.

Как отмечается в пояснительной записке, блокировка интернет-сайта по суду за предложения о продаже табачной и никотинсодержащей продукции занимает от трех месяцев.