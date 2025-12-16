Рейтинг@Mail.ru
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 16.12.2025 (обновлено: 11:13 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/svr-2062313032.html
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР - РИА Новости, 16.12.2025
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
Великобритания доводит до Брюсселя недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к компромиссу с Россией "в погоне за финансовой РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:57:00+03:00
2025-12-16T11:13:00+03:00
лондон
брюссель
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251215/ekspert-2062074796.html
лондон
брюссель
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, брюссель, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дональд трамп, сша
Лондон, Брюссель, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дональд Трамп, США
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР

СВР: Лондон обманывает Брюссель, говоря о погоне США за финансовой выгодой

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Великобритания доводит до Брюсселя недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к компромиссу с Россией "в погоне за финансовой выгодой", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Высокопоставленные британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения о том, что Д. Трамп якобы стремится к достижению компромисса с Москвой в погоне за финансовой выгодой", - говорится в сообщении СВР.
По сведениям российской разведки, британские чиновники в общении с коллегами из Брюсселя утверждают, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов, что является для президента США важным стимулом в плане продвижения согласованной с Россией мирной инициативы по Украине.
Перед началом переговоров по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Киев, Лондон и Брюссель тянут время на переговорах, считает эксперт
Вчера, 11:01
 
ЛондонБрюссельРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала