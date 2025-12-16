https://ria.ru/20251216/svr-2062313032.html
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР - РИА Новости, 16.12.2025
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
Великобритания доводит до Брюсселя недостоверные сведения о том, что президент США Дональд Трамп якобы стремится к компромиссу с Россией "в погоне за финансовой РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:57:00+03:00
2025-12-16T10:57:00+03:00
2025-12-16T11:13:00+03:00
лондон
брюссель
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251215/ekspert-2062074796.html
лондон
брюссель
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон, брюссель, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дональд трамп, сша
Лондон, Брюссель, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дональд Трамп, США
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
СВР: Лондон обманывает Брюссель, говоря о погоне США за финансовой выгодой