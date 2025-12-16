МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Великобритания призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег путем использования различных "лазеек" в Договоре о функционировании ЕС, при этом мнение несогласных стран предлагается игнорировать, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Лондон призывает Еврокомиссию оправдать кражу российских денег, используя "лазейки" в Договоре о функционировании ЕС, а также ссылки на наступление чрезвычайных обстоятельств. Мнение несогласных с этим стран Евросоюза предлагается игнорировать", - говорится в сообщении СВР.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.