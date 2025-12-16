Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Святогорске и восьми соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, следует из заявления Святогорской городской военной администрации.

Город Святогорск расположен на севере ДНР в подконтрольной ВСУ части республики. По данным на начало 2022 года, население города составляло около 4,2 тысяч человек. В городе расположена Успенская Святогорская лавра - мужской монастырь канонической Украинской православной церкви . Примерно в 15 километрах к югу от Святогорска расположена краматорско-славянская агломерация.

"Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов Святогорской общины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Святогорской городской военной администрации в соцсети Facebook*.

Как уточняется в публикации, принудительная эвакуация объявлена в Святогорске, а также селах Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.

Какое количество граждан затронет обязательная эвакуация, не сообщается.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины , из некоторых районов выехали практически все жители.