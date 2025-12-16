Рейтинг@Mail.ru
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР - РИА Новости, 16.12.2025
22:51 16.12.2025
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР
Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Святогорске и восьми соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, следует из заявления... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:51:00+03:00
2025-12-16T22:51:00+03:00
в мире
святогорск
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
украинская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983691215_0:281:3141:2047_1920x0_80_0_0_c23cfe6dec87b6f029b05bb1ce04df56.jpg
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062046400.html
https://ria.ru/20251213/bezhenka-2061792465.html
святогорск
донецкая народная республика
киев
в мире, святогорск, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, украинская православная церковь
В мире, Святогорск, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Украинская православная церковь
Украина расширила зону принудительной эвакуации в ДНР

Принудительную эвакуацию семей объявляли в подконтрольной ВСУ северной части ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в Святогорске и восьми соседних селах в подконтрольной ВСУ северной части ДНР, следует из заявления Святогорской городской военной администрации.
Город Святогорск расположен на севере ДНР в подконтрольной ВСУ части республики. По данным на начало 2022 года, население города составляло около 4,2 тысяч человек. В городе расположена Успенская Святогорская лавра - мужской монастырь канонической Украинской православной церкви. Примерно в 15 километрах к югу от Святогорска расположена краматорско-славянская агломерация.
Освобожденный Красноармейск в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ: Киев отказался от идеи создать в Донбассе свободную экономическую зону
15 декабря, 09:22
"Объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов Святогорской общины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Святогорской городской военной администрации в соцсети Facebook*.
Как уточняется в публикации, принудительная эвакуация объявлена в Святогорске, а также селах Богородичное, Татьяновка, Долина, Краснополье, Мазановка, Маяки, Сидоровка и Пришиб.
Какое количество граждан затронет обязательная эвакуация, не сообщается.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Беженка из Торского рассказала, как использовала туман для эвакуации
13 декабря, 05:22
 
В миреСвятогорскДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
