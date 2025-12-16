Рейтинг@Mail.ru
20:00 16.12.2025
В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине
В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине
в мире, украина, оон, женева (город)
В мире, Украина, ООН, Женева (город)
В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине

ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало четыре случая казни российских военнопленных украинскими ВС и изучает достоверные заявления еще о трех, а также полученные сведения о пытках в отношении них, сообщил глава управления Фолькер Тюрк.
"Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах", - сказал он в ходе заседания Совета по правам человека в Женеве во вторник.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова
Вчера, 18:22
По данным Верховного комиссара, УВКПЧ опросило 127 российских военнопленных и 10 граждан третьих стран, содержащихся под стражей на Украине.
"Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания под стражей... Я призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения", - подчеркнул он.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
15 декабря, 23:13
 
В мире Украина ООН Женева (город)
 
 
