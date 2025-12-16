В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине

ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало четыре случая казни российских военнопленных украинскими ВС и изучает достоверные заявления еще о трех, а также полученные сведения о пытках в отношении них, сообщил глава управления Фолькер Тюрк.

"Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания под стражей... Я призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения", - подчеркнул он.