В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине

ЖЕНЕВА, 16 дек - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало четыре случая казни российских военнопленных украинскими ВС и изучает достоверные заявления еще о трех, а также полученные сведения о пытках в отношении них, сообщил глава управления Фолькер Тюрк.
"Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах", - сказал он в ходе заседания Совета по правам человека в Женеве во вторник.
По данным Верховного комиссара, УВКПЧ опросило 127 российских военнопленных и 10 граждан третьих стран, содержащихся под стражей на Украине.
"Половина из них рассказала о пытках и жестоком обращении в транзитных пунктах до прибытия в официальные места содержания под стражей... Я призываю Украину защитить военнопленных от пыток и жестокого обращения", - подчеркнул он.
