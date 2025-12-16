Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут доставлены им до начала Нового года вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста", - сказала Москалькова на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.