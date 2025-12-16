https://ria.ru/20251216/svo-2062461700.html
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова
Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 16.12.2025
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова
Москалькова: пленные россияне и украинцы получат письма из дома до Нового года