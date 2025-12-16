Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова - РИА Новости, 16.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 16.12.2025 (обновлено: 18:26 16.12.2025)
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Россия и Украина передали письма для пленных, заявила Москалькова

Москалькова: пленные россияне и украинцы получат письма из дома до Нового года

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова. Архивное фото
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Россия и Украина на взаимной основе передали друг другу письма для пленных, которые им доставят до Нового года, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы передали друг другу письма для военнопленных, которые будут доставлены им до начала Нового года вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста", - сказала Москалькова на встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраина
 
 
