Киев не говорит, когда заберет своих граждан у России, заявила Москалькова
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 16.12.2025
Киев не говорит, когда заберет своих граждан у России, заявила Москалькова
Киев не говорит, когда заберет своих граждан у России, заявила Москалькова
Киев не говорит, когда заберет своих граждан у России, заявила Москалькова

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Шесть граждан Украины, вывезенных российскими военными из зоны боевых действий, находятся в Курске, Киев не дает понимания, когда будет готов их забрать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Шесть человек находятся в Курске, вывезенные из зоны боевых действий российскими военными, желающие вернуться в свои семьи к своим родным и близким. Но до сих пор мы не получили четкого понимания, когда их готова забрать украинская сторона", - сказала Москалькова журналистам.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Москалькова назвала критику Алаудинова несправедливой
10 декабря, 13:12
 
