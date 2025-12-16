Киев не говорит, когда заберет своих граждан у России, заявила Москалькова

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Шесть граждан Украины, вывезенных российскими военными из зоны боевых действий, находятся в Курске, Киев не дает понимания, когда будет готов их забрать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.