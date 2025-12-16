https://ria.ru/20251216/svo-2062349337.html
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости.
Российские войска поразили транспортную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило
Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ
, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах, отметили в министерстве.
Силы ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа, добавили ведомстве.
Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 дрона, 639 ЗРК, 26 562 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автотехники.