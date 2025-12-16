ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах, отметили в министерстве.

Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 дрона, 639 ЗРК, 26 562 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автотехники.