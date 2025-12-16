Рейтинг@Mail.ru
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.12.2025 (обновлено: 13:35 16.12.2025)
ВС России ударили по объектам транспортной инфраструктуры Украины
Российские войска поразили транспортную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российские войска поразили транспортную инфраструктуру, использовавшуюся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <...> нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, цеху сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.
Украинские военнослужащие
"Старье и пустые обещания". Какое оружие Украина получит от Запада
Вчера, 08:00
Российские бойцы также атаковали пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах, отметили в министерстве.
Силы ПВО уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа, добавили ведомстве.
Всего с начала СВО противник потерял 669 самолетов, 283 вертолета, 103 362 дрона, 639 ЗРК, 26 562 танка и других ББМ, 1633 боевые машины РСЗО, 31 948 орудий полевой артиллерии и минометов, 49 167 единиц специальной военной автотехники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
