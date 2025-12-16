Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 16.12.2025 (обновлено: 12:43 16.12.2025)
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Подразделения группировки "Центр" зачищают Светлое и Гришино в ДНР от ВСУ, в Родинском отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ,... РИА Новости, 16.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
светлый
донецкая народная республика
россия
светлый
донецкая народная республика
россия, вооруженные силы украины, светлый, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Светлый, Донецкая Народная Республика
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР

ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР от разрозненных групп ВСУ

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" зачищают Светлое и Гришино в ДНР от ВСУ, в Родинском отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Продолжается зачистка населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики от разрозненных формирований ВСУ. В районе населенного пункта Родинское Донецкой Народной Республики отражены две атаки подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ, пытавшихся вернуть утраченные позиции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
