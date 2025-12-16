https://ria.ru/20251216/svo-2062344718.html
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР - РИА Новости, 16.12.2025
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
Подразделения группировки "Центр" зачищают Светлое и Гришино в ДНР от ВСУ, в Родинском отразили две атаки подразделений 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:27:00+03:00
2025-12-16T12:27:00+03:00
2025-12-16T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
светлый
донецкая народная республика
россия
светлый
донецкая народная республика
ВС России продолжили зачистку Светлого и Гришино в ДНР
