Губернатор Камчатки поручил трудоустраивать участников СВО в органы власти

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил в приоритетном порядке трудоустраивать участников специальной военной операции в региональные и муниципальные органы власти края.

"Министерству труда и развития кадрового потенциала поручаю нормативно закрепить механизм приоритетного трудоустройства участников СВО", - сказал Солодов в ходе ежегодного послания органам власти региона.

Он подчеркнул важность работы по социальной адаптации ветеранов.

"Особая задача - трудоустройство, переобучение, социальная и медицинская реабилитация", - сказал глава региона.

Солодов также попросил руководителей региональных и муниципальных органов власти интегрировать ветеранов спецоперации в свои команды.