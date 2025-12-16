Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Камчатки поручил трудоустраивать участников СВО в органы власти
11:59 16.12.2025
Губернатор Камчатки поручил трудоустраивать участников СВО в органы власти
Губернатор Камчатки поручил трудоустраивать участников СВО в органы власти

Солодов поручил в приоритетном порядке трудоустраивать участников СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил в приоритетном порядке трудоустраивать участников специальной военной операции в региональные и муниципальные органы власти края.
"Министерству труда и развития кадрового потенциала поручаю нормативно закрепить механизм приоритетного трудоустройства участников СВО", - сказал Солодов в ходе ежегодного послания органам власти региона.
Он подчеркнул важность работы по социальной адаптации ветеранов.
"Особая задача - трудоустройство, переобучение, социальная и медицинская реабилитация", - сказал глава региона.
Солодов также попросил руководителей региональных и муниципальных органов власти интегрировать ветеранов спецоперации в свои команды.
Для реализации этой задачи в крае уже действует специальная кадровая программа "Герои Камчатки", в рамках которой сформированы пары "наставник - наставляемый" с участием членов правительства.
