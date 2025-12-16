https://ria.ru/20251216/svjaschenniki-2062399843.html
Патриарх Кирилл назвал эпатажные речи священников карикатурой на проповедь
москва
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
москва
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Священники не должны эпатировать слушателей во время проповеди, подобные случаи – это карикатура на проповедь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.
"Нельзя забывать, что амвон - это не трибуна и, тем более, не сцена, это священное место, на котором поражать слушающих эпатирующим "остроумием" есть дело совершенно недопустимое. Мне показывали некоторые записи: карикатура на проповедь! Батюшка хочет быть оригинальным, остроумным, может быть, таким образом желает повлиять на какую-то не очень воцерковленную часть тех, кто стоит в храме. Но получается очень и очень недостойно", – цитирует выступление патриарха на собрании сайт Русской православной церкви
во вторник.
Проповедь связана с передачей ценностей и истин, которые люди должны воспринимать умом и сердцем людей, подчеркнул патриарх.
"Здесь не до развлечения. Не нужно, конечно, облекать проповедь в суровые слова, но должна быть определенная сдержанность и культура составления проповеди, а также ее устного произнесения", – добавил он.
Ранее патриарх Кирилл призвал духовенство не превращать христианскую проповедь в стендап в медиапространстве.