Патриарх Кирилл назвал эпатажные речи священников карикатурой на проповедь

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Священники не должны эпатировать слушателей во время проповеди, подобные случаи – это карикатура на проповедь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании Москвы.

"Нельзя забывать, что амвон - это не трибуна и, тем более, не сцена, это священное место, на котором поражать слушающих эпатирующим "остроумием" есть дело совершенно недопустимое. Мне показывали некоторые записи: карикатура на проповедь! Батюшка хочет быть оригинальным, остроумным, может быть, таким образом желает повлиять на какую-то не очень воцерковленную часть тех, кто стоит в храме. Но получается очень и очень недостойно", – цитирует выступление патриарха на собрании сайт Русской православной церкви во вторник.

Проповедь связана с передачей ценностей и истин, которые люди должны воспринимать умом и сердцем людей, подчеркнул патриарх.

"Здесь не до развлечения. Не нужно, конечно, облекать проповедь в суровые слова, но должна быть определенная сдержанность и культура составления проповеди, а также ее устного произнесения", – добавил он.