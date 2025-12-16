В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ

НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Осужденная на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестра частного санатория в Нальчике, согласно решению суда, выплатит трем потерпевшим 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.

"Суд частично удовлетворил иски трех потерпевших о компенсации морального вреда, постановив взыскать с медсестры по 3 миллиона рублей в пользу каждого из них", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ . Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.