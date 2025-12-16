Рейтинг@Mail.ru
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 16.12.2025 (обновлено: 23:41 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sud-2062506296.html
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ - РИА Новости, 16.12.2025
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ
Осужденная на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестра частного санатория в Нальчике, согласно решению суда,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T23:40:00+03:00
2025-12-16T23:41:00+03:00
происшествия
нальчик
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_30570c19c9b529d114e029871109a351.jpg
https://ria.ru/20251215/nalchik-2062144724.html
https://ria.ru/20251127/kaluga-2058050646.html
нальчик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498460_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_d738d3554c182f08abbaa3b5f9d98e11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нальчик, россия
Происшествия, Нальчик, Россия
В КБР медсестра выплатит 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ

РИА Новости: медсестра из КБР выплатит 9 млн рублей за заражение гепатитом и ВИЧ

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Осужденная на четыре года лишения свободы за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ медсестра частного санатория в Нальчике, согласно решению суда, выплатит трем потерпевшим 9 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы Кабардино-Балкарии.
"Суд частично удовлетворил иски трех потерпевших о компенсации морального вреда, постановив взыскать с медсестры по 3 миллиона рублей в пользу каждого из них", - сказал собеседник агентства.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В КБР медсестра получила срок за заражение гепатитом и ВИЧ более 70 человек
15 декабря, 14:44
Ранее региональная прокуратура сообщала, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила, в том числе использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий. В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
Генеральному директору санатория, врачу и медсестре процедурного кабинета было предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей" УК РФ. Кроме того, медсестру обвиняли по статье "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" УК РФ. Лицензия санатория (в правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что это санаторий "Медис") на осуществление медицинской деятельности аннулирована.
В понедельник Нальчикский городской суд приговорил медсестру к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекращено в связи с истечением срока давности.
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В Калуге выявили самый долгий случай заражения коронавирусом
27 ноября, 15:02
 
ПроисшествияНальчикРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала