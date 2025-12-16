Рейтинг@Mail.ru
Суд сделал паузу в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова - РИА Новости, 16.12.2025
22:45 16.12.2025
Суд сделал паузу в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
Суд сделал паузу в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова - РИА Новости, 16.12.2025
Суд сделал паузу в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова
Сургутский городской суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий бывшего первого заместителя губернатора... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T22:45:00+03:00
2025-12-16T22:45:00+03:00
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Суд сделал паузу в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

Суд сделал паузу до января в деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыАлексей Шипилов
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Алексей Шипилов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Сургутский городской суд продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве и превышении полномочий бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексея Шипилова 27 января, а домашний арест ему продлили до 1 апреля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Во вторник в горсуде Сургута прошло очередное слушание по делу Шипилова. Как ранее сообщали РИА Новости в инстанции, одной из потерпевших по делу экс-замгубернатора ХМАО признана администрация Нижневартовска, представитель которой во вторник не пришла на процесс, а защита Шипилова заявила отвод судье, но получила отказ.
Как уточняет пресс-служба судов общей юрисдикции региона, стороной защиты был заявлен отвод судье якобы по "мотиву заинтересованности в исходе дела".
"Несмотря на возражения подсудимого и его защитников, которые просили изменить меру пресечения на запрет определенных действий, мера пресечения в виде домашнего ареста подсудимому Алексею Шипилову продлена до 1 апреля 2026 года", – говорится в релизе с пояснением, что заседание отложено на 27 января.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от лица, представляющего интересы коммерческой управляющей компании, за общее покровительство указанной организации.
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Превышая должностные полномочия, отмечало управление СК РФ по региону, обвиняемый дал указание должностному лицу органов местного самоуправления организовать переход ряда многоквартирных домов на обслуживание коммерческой управляющей компании. Как сообщали РИА Новости в окружной прокуратуре, в результате противоправных действий фигуранта дома перешли в коммерческую организацию, а муниципальная управляющая компания признана банкротом.
Шипилов был задержан 14 февраля. Арест экс-замгубернатора продлевали, однако позднее апелляционный суд удовлетворил жалобу его защитника, и экс-замгубернатора выпустили из СИЗО под домашний арест. Позднее локацию домашнего ареста ему сменили с Ханты-Мансийска на Сургут.
Процесс проходит в открытом режиме, в удовлетворении ходатайств защиты о возвращении уголовного дела прокурору инстанция отказала.
"Единая Россия" пока приостановила членство Шипилова в партии в связи с возбуждением уголовного дела против него. Заместителем губернатора Югры он стал в 2016 году, затем его назначили на должность первого заместителя главы региона, с поста он ушел в 2024 году.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Главу управляющей компании из Балашихи ждет суд за хищение денег
12 декабря, 15:06
 
ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)Единая Россия
 
 
