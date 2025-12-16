Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд, признав право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, обеспечил справедливость на рынке недвижимости, поделился мнением с РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак.

Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.

"Верховный суд РФ не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка "вторички", но и обеспечил справедливость, причем даже с запасом. Мы ожидали, что Лурье просто присудят деньги плюс убытки и судебные расходы, но, видимо, одна из самых мощных волн общественного резонанса сделала свое дело", - сказал он.

Юрист сообщил, что длительное и последовательное поведение продавца и участие на стороне Долиной квалифицированных риэлтеров не подходит даже под историю с классической "обманутой бабушкой".

"С учетом однозначности высказанной правовой позиции, Долиной грозит выселение, и свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников", - добавил Марущак.