21:50 16.12.2025 (обновлено: 22:24 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sud-2062494763.html
Верховный суд, признав право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, обеспечил справедливость на рынке... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:50:00+03:00
2025-12-16T22:24:00+03:00
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062469507_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_45177e875b1bca10cd7fa048e17bbeb8.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062494532.html
россия
москва
россия, москва, лариса долина, дело о квартире долиной, происшествия
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Происшествия
Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной

Марущак: признание квартиры за Лурье обеспечило справедливость на рынке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАдвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде РФ
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в Верховном суде РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд, признав право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, обеспечил справедливость на рынке недвижимости, поделился мнением с РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак.
Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Верховный суд РФ не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка "вторички", но и обеспечил справедливость, причем даже с запасом. Мы ожидали, что Лурье просто присудят деньги плюс убытки и судебные расходы, но, видимо, одна из самых мощных волн общественного резонанса сделала свое дело", - сказал он.
Юрист сообщил, что длительное и последовательное поведение продавца и участие на стороне Долиной квалифицированных риэлтеров не подходит даже под историю с классической "обманутой бабушкой".
"С учетом однозначности высказанной правовой позиции, Долиной грозит выселение, и свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников", - добавил Марущак.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Судья Юрий Москаленко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат
Вчера, 21:49
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойПроисшествия
 
 
