Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной
Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной
Верховный суд, признав право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, обеспечил справедливость на рынке... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T21:50:00+03:00
2025-12-16T21:50:00+03:00
2025-12-16T22:24:00+03:00
Эксперт положительно оценил решение Верховного суда по делу Долиной
Марущак: признание квартиры за Лурье обеспечило справедливость на рынке
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд, признав право собственности спорной квартиры певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, обеспечил справедливость на рынке недвижимости, поделился мнением с РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро "А-ПРО" Павел Марущак.
Во вторник Верховный суд признал Полину Лурье собственником купленной у Долиной
квартиры, отменив предыдущие судебные решения.
"Верховный суд РФ
не просто сохранил устойчивость и предсказуемость рынка "вторички", но и обеспечил справедливость, причем даже с запасом. Мы ожидали, что Лурье просто присудят деньги плюс убытки и судебные расходы, но, видимо, одна из самых мощных волн общественного резонанса сделала свое дело", - сказал он.
Юрист сообщил, что длительное и последовательное поведение продавца и участие на стороне Долиной квалифицированных риэлтеров не подходит даже под историю с классической "обманутой бабушкой".
"С учетом однозначности высказанной правовой позиции, Долиной грозит выселение, и свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников", - добавил Марущак.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.