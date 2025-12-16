Рейтинг@Mail.ru
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062464963.html
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире - РИА Новости, 16.12.2025
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире
Арбитражный суд Волго-Вятского округа во вторник не удовлетворил кассационную жалобу осужденного по коррупционным статьям бывшего главы республики Коми... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:36:00+03:00
2025-12-16T18:36:00+03:00
происшествия
республика коми
москва
сыктывкар
вячеслав гайзер
следственный комитет россии (ск рф)
второй арбитражный апелляционный суд
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/99/1555439930_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_3920009cbac8bb7b539225a219d22a6a.jpg
https://ria.ru/20251212/glava-2061736505.html
https://ria.ru/20251211/zaderzhanie-2061274767.html
https://ria.ru/20251210/vzyatka-2061168802.html
республика коми
москва
сыктывкар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/99/1555439930_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_58839865cf94fc747fff5bc9fbdaa247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика коми, москва, сыктывкар, вячеслав гайзер, следственный комитет россии (ск рф), второй арбитражный апелляционный суд, московский городской суд
Происшествия, Республика Коми, Москва, Сыктывкар, Вячеслав Гайзер, Следственный комитет России (СК РФ), Второй арбитражный апелляционный суд, Московский городской суд
Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире

Экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о правах на квартиру в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВячеслав Гайзер
Вячеслав Гайзер - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Гайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Волго-Вятского округа во вторник не удовлетворил кассационную жалобу осужденного по коррупционным статьям бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера на судебные решения, защитившие от продажи в рамках процедуры реализации имущества экс-чиновника квартиру в Сыктывкаре, а не в Москве, где Гайзер намерен жить и работать после освобождения, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте - оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст постановления суда третьей инстанции.
Сергей Лесь - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
У экс-главы района на Кубани нашли 99 объектов недвижимости
12 декабря, 18:30
Согласно материалам дела, Гайзер оспаривал определение арбитражного суда республики Коми от 8 апреля и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 11 августа.
В соответствии с оспариваемым определением суда первой инстанции, в качестве жилого помещения, защищенного исполнительским иммунитетом в рамках процедуры реализации имущества бывшего чиновника, избрана его квартира в Сыктывкаре. При этом, как уточняется в судебном акте, Гайзер считает своим единственным местом жительства 50-метровую квартиру на улице Тухачевского в Москве, где он намерен жить и работать после освобождения. Ее кадастровая стоимость составляет около 8,5 миллиона рублей.
Как отмечается в оспариваемом определении суда первой инстанции, формально спорная московская квартира может обладать исполнительским иммунитетом, однако судебные решения в отношении Гайзера и его имущества позволяют "в данном конкретном исключительном случае преодолеть... исполнительский иммунитет".
Гайзер в августе 2025 года проиграл спор о защите от продажи квартиры в Москве в апелляционной инстанции, сообщалось в картотеке арбитражных дел.
Арбитражный суд Коми в апреле признал Гайзера банкротом по заявлению, которое подала в конце октября 2022 года "Коми холдинговая компания" из-за долга в 64 миллиона рублей, подтвержденного июньским решением Сыктывкарского горсуда. Процедура реализации имущества бывшего главы Коми была введена в апреле 2023 года и с тех пор неоднократно продлевалась, очередное ходатайство об ее продлении зарегистрировано судом 15 декабря, уточняется в материалах дела о банкротстве Гайзера.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание
11 декабря, 05:18
Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.
Тверской областной суд в сентябре 2025 года оставил без изменения решение районного суда, отказавшего в замене Гайзеру неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами, сообщали РИА Новости в суде. Срок Гайзера истекает 18 сентября 2026 года, следует из материалов на сайте Бежецкого межрайонного суда Тверской области.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СК возбудил дело о посредничестве во взятке экс-главе Старого Оскола
10 декабря, 16:37
 
ПроисшествияРеспублика КомиМоскваСыктывкарВячеслав ГайзерСледственный комитет России (СК РФ)Второй арбитражный апелляционный судМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала