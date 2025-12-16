Осужденный экс-глава Коми Гайзер проиграл в кассации спор о квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Арбитражный суд Волго-Вятского округа во вторник не удовлетворил кассационную жалобу осужденного по коррупционным статьям бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера на судебные решения, защитившие от продажи в рамках процедуры реализации имущества экс-чиновника квартиру в Сыктывкаре, а не в Москве, где Гайзер намерен жить и работать после освобождения, следует из материалов дела.

"Информация о принятом судебном акте - оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликован текст постановления суда третьей инстанции.

В соответствии с оспариваемым определением суда первой инстанции, в качестве жилого помещения, защищенного исполнительским иммунитетом в рамках процедуры реализации имущества бывшего чиновника, избрана его квартира в Сыктывкаре . При этом, как уточняется в судебном акте, Гайзер считает своим единственным местом жительства 50-метровую квартиру на улице Тухачевского в Москве , где он намерен жить и работать после освобождения. Ее кадастровая стоимость составляет около 8,5 миллиона рублей.

Как отмечается в оспариваемом определении суда первой инстанции, формально спорная московская квартира может обладать исполнительским иммунитетом, однако судебные решения в отношении Гайзера и его имущества позволяют "в данном конкретном исключительном случае преодолеть... исполнительский иммунитет".

Гайзер в августе 2025 года проиграл спор о защите от продажи квартиры в Москве в апелляционной инстанции, сообщалось в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Коми в апреле признал Гайзера банкротом по заявлению, которое подала в конце октября 2022 года "Коми холдинговая компания" из-за долга в 64 миллиона рублей, подтвержденного июньским решением Сыктывкарского горсуда. Процедура реализации имущества бывшего главы Коми была введена в апреле 2023 года и с тех пор неоднократно продлевалась, очередное ходатайство об ее продлении зарегистрировано судом 15 декабря, уточняется в материалах дела о банкротстве Гайзера.

Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.

Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, считает СК РФ , был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы.

В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин снял Гайзера с поста главы республики в конце 2015 года.