Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ

"Только что Верховный Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГСЭСС на определение суда об отказе в наложении арестов на имущество и счета Киевской митрополии Украинской православной церкви! Это решение подтверждает безосновательность попыток отдельных чиновников применить необоснованные ограничительные меры по религиозной организации", – написал адвокат в своем Telegram-канале во вторник.