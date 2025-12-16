Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062461354.html
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ - РИА Новости, 16.12.2025
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ
Верховный суд Украины отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС), требовавшей отменить предыдущее решение РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:21:00+03:00
2025-12-16T18:21:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
русская православная церковь
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251216/zelenskiy-2062280336.html
https://ria.ru/20251214/zelenskiy-2061961906.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, русская православная церковь, служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Служба безопасности Украины
Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ

ВС Украины не стал арестовывать счета и имущество Киевской митрополии УПЦ

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС), требовавшей отменить предыдущее решение суда об отказе в аресте счетов и имущества Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил во вторник адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман.
"Только что Верховный Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГСЭСС на определение суда об отказе в наложении арестов на имущество и счета Киевской митрополии Украинской православной церкви! Это решение подтверждает безосновательность попыток отдельных чиновников применить необоснованные ограничительные меры по религиозной организации", – написал адвокат в своем Telegram-канале во вторник.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Возражения России". На Западе разоблачили Зеленского
Вчера, 07:00
Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский ранее заявлял, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Перед этим ГСЭСС бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью (РПЦ).
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Зеленский сделал резкое заявление перед переговорами в Берлине
14 декабря, 14:30
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьРусская православная церковьСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала