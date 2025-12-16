Верховный суд Украины не стал арестовывать счета и имущество УПЦ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд Украины отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Госслужбы по этнополитике и свободе совести (ГСЭСС), требовавшей отменить предыдущее решение суда об отказе в аресте счетов и имущества Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил во вторник адвокат и протоиерей УПЦ Никита Чекман.
"Только что Верховный Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ГСЭСС на определение суда об отказе в наложении арестов на имущество и счета Киевской митрополии Украинской православной церкви! Это решение подтверждает безосновательность попыток отдельных чиновников применить необоснованные ограничительные меры по религиозной организации", – написал адвокат в своем Telegram-канале во вторник.
Глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский ранее заявлял, что госслужба подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ, которую возглавляет предстоятель УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Перед этим ГСЭСС бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью (РПЦ).
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь.
