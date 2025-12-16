Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд

НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, поступило в Черкесский городской суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

"В Черкесский городской суд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении 29 подсудимых, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 210 УК РФ – создание преступного сообщества или участие в нем, с использованием своего служебного положения, частью 4 статьи159 УК РФ (восемь преступлений) - мошенничество, совершённое лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемым продлен срок меры пресечения до 31 января 2026 года, трое из них находятся под домашним арестом, 26 – заключены под стражу.

"В рамках уголовного дела Фондом пенсионного и социального страхования РФ заявлен гражданский иск на сумму 371 миллион рублей", - уточнила пресс-служба.

В конце июля Генпрокуратура сообщила о направлении в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Калиматова, Сукиева и больше 20 их соучастников, которых обвиняют в создании на территории Москвы Ингушетии преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. По делу также проходят скрывшиеся от следствия руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и еще четыре фигуранта. В августе в Пятом кассационном суде общей юрисдикции РИА Новости сообщили, что дело будет рассматривать Черкесский городской суд.

По версии следствия, Сейнароев возглавил так называемые "пенсионное", а Сукиев - "почтовое" подразделения сообщества. В состав "пенсионной" группы вошли семь работников ПФР , которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.

Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.