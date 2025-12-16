Рейтинг@Mail.ru
Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 16.12.2025 (обновлено: 18:02 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sud-2062457030.html
Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд
Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд - РИА Новости, 16.12.2025
Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд
Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:01:00+03:00
2025-12-16T18:02:00+03:00
происшествия
россия
республика ингушетия
москва
генеральная прокуратура рф
почта россии
пенсионный фонд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255657_0:0:2994:1684_1920x0_80_0_0_c18c5415b79d7a6f6107425ff9020e24.jpg
https://ria.ru/20250520/zorkin--2018023780.html
россия
республика ингушетия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025255657_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a13b5176e9bb725c3ddc2acaa3513624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика ингушетия, москва, генеральная прокуратура рф, почта россии, пенсионный фонд рф
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Почта России, Пенсионный фонд РФ
Дело брата главы Ингушетии о хищении поступило в Черкесский горсуд

Дело брата главы Ингушетии Калиматова о хищении 500 млн руб поступило в суд

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов, глава Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов, глава Ингушетии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Махмуд-Али Калиматов, глава Ингушетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Уголовное дело о хищении свыше 500 миллионов рублей, в котором обвиняют в разное время возглавлявших региональный филиал "Почты России" старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова и Камбулата Сукиева, а также 27 их соучастников, поступило в Черкесский городской суд, сообщила объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.
"В Черкесский городской суд для рассмотрения поступило уголовное дело в отношении 29 подсудимых, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 210 УК РФ – создание преступного сообщества или участие в нем, с использованием своего служебного положения, частью 4 статьи159 УК РФ (восемь преступлений) - мошенничество, совершённое лицом, с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемым продлен срок меры пресечения до 31 января 2026 года, трое из них находятся под домашним арестом, 26 – заключены под стражу.
"В рамках уголовного дела Фондом пенсионного и социального страхования РФ заявлен гражданский иск на сумму 371 миллион рублей", - уточнила пресс-служба.
В конце июля Генпрокуратура сообщила о направлении в Пятый кассационный суд общей юрисдикции для решения вопроса об определении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Калиматова, Сукиева и больше 20 их соучастников, которых обвиняют в создании на территории Москвы и Ингушетии преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. По делу также проходят скрывшиеся от следствия руководитель республиканского отделения Пенсионного фонда России Ислам Сейнароев и еще четыре фигуранта. В августе в Пятом кассационном суде общей юрисдикции РИА Новости сообщили, что дело будет рассматривать Черкесский городской суд.
По версии следствия, Сейнароев возглавил так называемые "пенсионное", а Сукиев - "почтовое" подразделения сообщества. В состав "пенсионной" группы вошли семь работников ПФР, которые в период с 1 марта по 31 октября 2020 года, как считают следователи, организовали изготовление подложных документов и внесли в систему электронного документооборота недостоверные сведения о перерасчете пенсий в отношении 682 пенсионеров.
Общая сумма незаконно начисленных средств составила 519 миллионов рублей, которые были зачислены на банковский счет местного отделения Пенсионного фонда.
Как отмечает Генпрокуратура, участники "почтовой" группы направляли деньги в отделения почтовой связи, начальники которых вместе с соучастниками составляли подложные документы, создавая видимость получения денег пенсионерами. Фактически же средства похищались.
Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Глава Конституционного суда считает, что коррупцию не искоренить
20 мая, 12:00
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМоскваГенеральная прокуратура РФПочта РоссииПенсионный фонд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала