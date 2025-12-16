Мигранта осудили за развратные действия в отношении девочек в Архангельске

МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Соломбальский суд в Архангельске отправил мигранта в колонию строгого режима на 13 лет по обвинению в развратных и иных действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних девочек, сообщили в суде.

На скамье подсудимых оказался 32-летний приезжий, обвиняемый по части 2 статьи 135 и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (развратные действия без применения насилия в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).

Суд установил, что днем 3 августа обвиняемый находился на берегу реки Кузнечихи у Соломбальского моста в центре Архангельска . "Достоверно зная, что перед ним – ребенок, девочка-подросток, гастарбайтер, подойдя сзади, против её воли прикасался к телу ребенка, стоявшего на берегу реки, затем под надуманным предлогом позвал её подругу-сверстницу, с силой против ее воли схватил руку малолетней, прижимал к своему телу ниже пояса, причиняя ей физическую боль, пока девочка не вырвалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьницы успели сфотографировать злоумышленника, позвонили родителям, обратились в полицию. Стражи порядка уже вечером смогли установить личность подозреваемого, проживавшего в общежитии.