Мигранта осудили за развратные действия в отношении девочек в Архангельске
Мигранта осудили за развратные действия в отношении девочек в Архангельске - РИА Новости, 16.12.2025
Мигранта осудили за развратные действия в отношении девочек в Архангельске
Соломбальский суд в Архангельске отправил мигранта в колонию строгого режима на 13 лет по обвинению в развратных и иных действиях сексуального характера в... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:08:00+03:00
2025-12-16T17:08:00+03:00
2025-12-16T17:08:00+03:00
происшествия
архангельск
россия
крушение вертолета в дагестане
архангельск
россия
Новости
ru-RU
происшествия, архангельск, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Архангельск, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
Мигранта осудили за развратные действия в отношении девочек в Архангельске
Мигрант получил 13 лет за развратные действия в отношении девочек в Архангельске
МУРМАНСК, 16 дек – РИА Новости. Соломбальский суд в Архангельске отправил мигранта в колонию строгого режима на 13 лет по обвинению в развратных и иных действиях сексуального характера в отношении двух 12-летних девочек, сообщили в суде.
На скамье подсудимых оказался 32-летний приезжий, обвиняемый по части 2 статьи 135 и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ
(развратные действия без применения насилия в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста).
Суд установил, что днем 3 августа обвиняемый находился на берегу реки Кузнечихи у Соломбальского моста в центре Архангельска
. "Достоверно зная, что перед ним – ребенок, девочка-подросток, гастарбайтер, подойдя сзади, против её воли прикасался к телу ребенка, стоявшего на берегу реки, затем под надуманным предлогом позвал её подругу-сверстницу, с силой против ее воли схватил руку малолетней, прижимал к своему телу ниже пояса, причиняя ей физическую боль, пока девочка не вырвалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьницы успели сфотографировать злоумышленника, позвонили родителям, обратились в полицию. Стражи порядка уже вечером смогли установить личность подозреваемого, проживавшего в общежитии.
"Осужденному... назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - уточнили в суде, добавив, что с мигранта в пользу детей взыскана компенсация морального вреда - 300 тысяч рублей.