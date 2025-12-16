Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск группы потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде.

"В удовлетворении требований отказано", - рассказали в суде.

На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.