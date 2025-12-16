Суд отклонил иск потерпевших в теракте в "Крокусе" к "Ингосстраху"

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск группы потерпевших и родственников погибших в теракте в "Крокус сити холле" к "Ингосстраху", сообщили РИА Новости в суде.
"В удовлетворении требований отказано", - рассказали в суде.
Процесс проходил в закрытом режиме.
Истцы просили суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Как ранее в суде заявили представители "Ингосстраха", риск теракта не был включен в договор страхования с "Крокусом".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
