Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна

ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении заявил о недопустимости затягивания следствия по делу предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил во вторник адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
По его словам, 16 октября антикоррупционный суд, продлив незаконный арест Карапетяна на месяц, констатировал проблемы со сроками уголовного производства.
"Следственный орган и прокуратура прямо проигнорировали это решение суда. Кстати, в период до и после этого решения мы в письменных ходатайствах четко фиксировали эту проблему, требовали прекратить затягивание дела. 11 декабря Апелляционный суд, приняв во внимание одно из требований, содержащихся в нашей жалобе, четко указал, что дальнейшее затягивание сроков уголовного производства в отношении Самвела Карапетяна недопустимо и приводит к нарушению основополагающих прав человека", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
По его словам, в следственный орган были поданы ходатайства с требованием предпринять активные действия для пресечения затягивание предварительного следствия, которые были отклонены. "Таким образом, следственные органы активных действий не предпринимают, напротив, группа из 53 следователей пребывает в решительном бездействии, несмотря на то, что Самвел Карапетян находится под арестом уже около шести месяцев. А единственным действием, которое они совершили, была очередная "беспрецедентная" операция, в ходе которой был проведен обыск в доме лингвиста-эксперта, установившего, что в защищающей Армянскую церковь речи Самвела Карапетяна нет призыва", - отметил Вардеванян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
