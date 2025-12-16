Рейтинг@Mail.ru
Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062418398.html
Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна
Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна - РИА Новости, 16.12.2025
Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна
Апелляционный суд Армении заявил о недопустимости затягивания следствия по делу предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил во вторник адвокат бизнесмена Арам... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:14:00+03:00
2025-12-16T16:14:00+03:00
в мире
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049112893_0:0:1181:665_1920x0_80_0_0_1865316f58d154d7133b7cee2088363e.jpg
https://ria.ru/20251212/delo-2061710838.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049112893_14:0:1181:875_1920x0_80_0_0_5dd5601fe4a31669e1ce79f358965ef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
В мире, Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна

Апелляционный суд Армении заявил о недопустимости затягивания дела Карапетяна

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна
Митинг в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Митинг в поддержку арестованного в Армении предпринимателя Самвела Карапетяна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Апелляционный суд Армении заявил о недопустимости затягивания следствия по делу предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщил во вторник адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.
По его словам, 16 октября антикоррупционный суд, продлив незаконный арест Карапетяна на месяц, констатировал проблемы со сроками уголовного производства.
"Следственный орган и прокуратура прямо проигнорировали это решение суда. Кстати, в период до и после этого решения мы в письменных ходатайствах четко фиксировали эту проблему, требовали прекратить затягивание дела. 11 декабря Апелляционный суд, приняв во внимание одно из требований, содержащихся в нашей жалобе, четко указал, что дальнейшее затягивание сроков уголовного производства в отношении Самвела Карапетяна недопустимо и приводит к нарушению основополагающих прав человека", - написал адвокат в соцсети Facebook*.
По его словам, в следственный орган были поданы ходатайства с требованием предпринять активные действия для пресечения затягивание предварительного следствия, которые были отклонены. "Таким образом, следственные органы активных действий не предпринимают, напротив, группа из 53 следователей пребывает в решительном бездействии, несмотря на то, что Самвел Карапетян находится под арестом уже около шести месяцев. А единственным действием, которое они совершили, была очередная "беспрецедентная" операция, в ходе которой был проведен обыск в доме лингвиста-эксперта, установившего, что в защищающей Армянскую церковь речи Самвела Карапетяна нет призыва", - отметил Вардеванян.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Плакат с надписью Свободу Самвелу Карапетяну - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В доме эксперта по делу Карапетяна провели обыск
12 декабря, 16:55
 
В миреАрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала