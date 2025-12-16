Суд в Армении счел недопустимым затягивание следствия по делу Карапетяна

По его словам, в следственный орган были поданы ходатайства с требованием предпринять активные действия для пресечения затягивание предварительного следствия, которые были отклонены. "Таким образом, следственные органы активных действий не предпринимают, напротив, группа из 53 следователей пребывает в решительном бездействии, несмотря на то, что Самвел Карапетян находится под арестом уже около шести месяцев. А единственным действием, которое они совершили, была очередная "беспрецедентная" операция, в ходе которой был проведен обыск в доме лингвиста-эксперта, установившего, что в защищающей Армянскую церковь речи Самвела Карапетяна нет призыва", - отметил Вардеванян.