В Екатеринбурге приступили рассмотрению дела беглецов из СИЗО - РИА Новости, 16.12.2025
15:09 16.12.2025 (обновлено: 15:13 16.12.2025)
В Екатеринбурге приступили рассмотрению дела беглецов из СИЗО
екатеринбург
россия
урал
происшествия, екатеринбург, россия, урал, валерий горелых, уралвагонзавод, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Урал, Валерий Горелых, Уралвагонзавод, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В Екатеринбурге приступили рассмотрению дела беглецов из СИЗО

Суд в Екатеринбурге начал рассматривать дело сбежавших из СИЗО-1

© Фото : соцсетиАлександр Черепанов
Александр Черепанов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : соцсети
Александр Черепанов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*, сбежавших в сентябре из СИЗО-1 в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Корюков*, проходя в зал заседания, сказал: "Не плачь мама". Мать фигуранта пришла на процесс в качестве слушателя.
Черепанов* уже на процессе заявил, что ранее работал на "Уралвагонзаводе" монтажником, женат.
"Хотел бы защищаться сам, ходатайствую отказаться от защитника, и это не связано с материальным положением", – уточнил Черепанов*.
От комментариев журналистам подсудимые отказались.
Антитеррористическая комиссия региона ранее информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Иван Корюков* и Александр Черепанов* в октябре 2024 года были осуждены за приготовление к теракту Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге - по данным СМИ, на 9,5 и 7 лет соответственно.
По данным свердловского ГУФСИН, Черепанова* задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, предпринявшего попытку скрыться от правоохранителей Корюкова* - 15 сентября. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.
Прокуратура отмечала, что обвиняемые содержались в следственном изоляторе в связи с рассмотрением апелляционной жалобы на приговор. Вступив между собой сговор, они изготовили отмычку для открывания дверей в камеру, а также приискали иные средства для облегчения доступа к помещениям. После чего в ночное время 1 сентября совершили побег.
Находясь в бегах, они проникли в дом в одном из садоводческих товариществ вблизи Екатеринбурга, похитив из него имущество на сумму более 7,1 тысячи рублей.
Им были предъявлены обвинения в совершении преступлений по части 2 статьи 313 УК РФ (побег из-под стражи, совершенный лицом, находящимся в предварительном заключении, группой лиц по предварительному сговору), пункту "а" части 3 статьи 158 УК РФ (кража, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище).
Пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области 17 ноября сообщила, что к Корюкову* и Черепанову* было подано восемь исков о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега, на общую сумму 727,8 тысячи рублей.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что Черепанов* оказывал помощь в поимке Корюкова*, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом; за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения.
Корюков* и Черепанов* внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в список террористов и экстремистов
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияУралВалерий ГорелыхУралвагонзаводФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Заголовок открываемого материала