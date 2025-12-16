https://ria.ru/20251216/sud-2062385816.html
Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной
Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной
Более двух десятков журналистов прибыли в Верховный суд РФ, который рассмотрит жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:37:00+03:00
2025-12-16T14:37:00+03:00
2025-12-16T14:37:00+03:00
жилье
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:3248:1826_1920x0_80_0_0_f25a5c2f55b70a8cb0a649d7c127b8f8.jpg
https://ria.ru/20251216/dolina-2062295434.html
https://ria.ru/20251216/dolina-2062266939.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053921290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_428713fb14b0c3d452b06afefc4eed5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной
Более 20 журналистов прибыли в Верховный суд на рассмотрение жалобы Лурье
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более двух десятков журналистов прибыли в Верховный суд РФ, который рассмотрит жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 15.00.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной
, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.