Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной
14:37 16.12.2025
Журналисты прибыли в суд на рассмотрение жалобы по делу о квартире Долиной
Более двух десятков журналистов прибыли в Верховный суд РФ, который рассмотрит жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры... РИА Новости, 16.12.2025
жилье
москва
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
москва
россия
Новости
жилье, москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Более двух десятков журналистов прибыли в Верховный суд РФ, который рассмотрит жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Судебное заседание назначено на 15.00.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Верховный суд проведет трансляцию спора о квартире Долиной
09:58
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ассоциация юристов заявила о грубой ошибке в деле Долиной
02:52
 
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаДело о квартире Долиной
 
 
