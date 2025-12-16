Рейтинг@Mail.ru
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*" - РИА Новости, 16.12.2025
14:35 16.12.2025
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*"
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*"
Житель Белгорода предстанет перед судом за публикацию в соцсети, где он одобрил действия запрещённой в России террористической организации "Азов*". РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, россия, белгород, белгородская область, telegram
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Telegram
© РИА Новости
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости
Уголовное дело. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Житель Белгорода предстанет перед судом за публикацию в соцсети, где он одобрил действия запрещённой в России террористической организации "Азов*".
"Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ, жителя Белгорода 1988 г.р., причастного к публичному оправданию терроризма… В отношении гражданина расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма). Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
"По версии следствия, обвиняемый в декабре 2024 года, используя информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в открытом к публичному просмотру чате социальной сети Telegram разместил заявление о признании идеологии и практики террористической организации "Азов*", оправдывающих терроризм, правильными и нуждающимися в поддержке и подражании", - рассказала областная прокуратура в Telegram-канале.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, преступная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками регионального УФСБ. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд, уточнили в прокуратуре.
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьTelegram
 
 
