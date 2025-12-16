https://ria.ru/20251216/sud-2062385470.html
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*"
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*" - РИА Новости, 16.12.2025
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*"
Житель Белгорода предстанет перед судом за публикацию в соцсети, где он одобрил действия запрещённой в России террористической организации "Азов*". РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:35:00+03:00
2025-12-16T14:35:00+03:00
2025-12-16T14:36:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_36:0:1864:1028_1920x0_80_0_0_7abeda2f360b4e02653c8b9fc1970fb0.jpg
https://ria.ru/20251215/kontrol-2062200700.html
https://ria.ru/20251215/krasnoarmeysk-2062021111.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39962/80/399628032_345:0:1716:1028_1920x0_80_0_0_12bd45e91ed410b5e6fe9be421981562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, белгород, белгородская область, telegram
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Telegram
Белгородца будут судить за оправдание действий боевиков "Азова*"
Жителя Белгорода будут судить за пост одобрения действий "Азова"
БЕЛГОРОД, 16 дек - РИА Новости. Житель Белгорода предстанет перед судом за публикацию в соцсети, где он одобрил действия запрещённой в России террористической организации "Азов*".
"Следственным отделом УФСБ России
по Белгородской области
завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина РФ, жителя Белгорода
1988 г.р., причастного к публичному оправданию терроризма… В отношении гражданина расследовано уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма). Прокуратурой Белгородской области утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
Отмечается, что санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
"По версии следствия, обвиняемый в декабре 2024 года, используя информационно-телекоммуникационную сеть интернет, в открытом к публичному просмотру чате социальной сети Telegram
разместил заявление о признании идеологии и практики террористической организации "Азов*", оправдывающих терроризм, правильными и нуждающимися в поддержке и подражании", - рассказала областная прокуратура в Telegram-канале.
Как подчеркнули в надзорном ведомстве, преступная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками регионального УФСБ. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд, уточнили в прокуратуре.
* Запрещенная в России террористическая организация