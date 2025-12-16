Рейтинг@Mail.ru
14:18 16.12.2025
Обвиняемый в подготовке покушения на Соловьева хотел уехать в Европу
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Тимофей Мокий после планируемого нападения хотел уехать из России в одну из стран Европы по поддельному паспорту Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Об этом стало известно из озвученных в суде показаний, которые Мокий дал на стадии предварительного следствия.
"Заказал через даркнет поддельный украинский паспорт, планировал после совершения покушения через Беларусь направиться в одну из стран Европы", - следует из показаний.
До этого Мокий заявил в суде, что имеет опыт изготовления взрывного устройства, ранее привлекался в уголовной ответственности за изготовление взрывчатки. Он добавил, что считал позицию Соловьева по некоторым вопросам аморальной, однако убивать его не планировал. Мокий признал вину только в поджоге двух военкоматов из-за несогласия с проведением СВО.
На скамье подсудимых находятся Андрей Пронский, Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один обвиняемый Василий Стрижаков был отправлен на принудительное лечение.
По версии следствия, в 2021 году Пронский создал ячейку неонацистской террористической группировки NS/WP*, запрещенной в России, о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. В деятельность группы были вовлечены Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Волков, Стрижаков и иные лица.
Для реализации планов Пронский, Мокий, Беляков, Степанов, Дружинин, Стрижаков и иные лица приобрели взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, а также оборудование, составные части боеприпасов и компоненты, необходимые для изготовления боеприпасов, переделки огнестрельного оружия и изготовления взрывных устройств.
Под руководством Пронского и по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года в Москве, Московской и Тверской областях были совершены поджоги четырех автомашин, домовладений, военного комиссариата.
Не позднее 4 апреля 2022 года представители Главного управления разведки Украины обратились к Пронскому с предложением за материальное вознаграждение убить журналиста Владимира Соловьева. Для совершения убийства по найму Пронский привлек Стрижакова, Дружинина, Белякова, Степанова и Мокия. Они собирали информацию о Соловьеве. Участники преступного сговора планировали установить на кузов машины жертвы самодельное взрывное устройство и привести его в действие.
Преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.
Скрывшийся от следствия Мокий в мае 2022 года в Московской, Тульской и Рязанской областях совершил поджоги трех военных комиссариатов, один из которых - по сговору с Абраровым. Также Мокий приобрел для личного употребления наркотическое средство метадон. Позднее его также задержали.
Кроме того, с 2013 года по 2022 год Пронский подготовил рукописи книги "Акционер" и заказал в типографии около 300 экземпляров. В книге имеются высказывания, направленные на оправдание терроризма, возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, а также принадлежности к социальной группе.
В результате обысков, проведенных 25 апреля 2022 года в местах проживания Дружинина, Белякова, Степанова, Стрижакова и Пронского в Москве и Московской области, обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство, граната, запал ручных гранат, три самодельных пистолета, порох, обрез, два ствола к пистолету Макарова, 199 патронов калибра 7,62-мм, 748 патронов калибра 9-мм, 49 самодельных патронов к огнестрельному оружию различного калибра.
* Запрещенная в России террористическая организация.
