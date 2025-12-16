Рейтинг@Mail.ru
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения" - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062380146.html
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения"
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения" - РИА Новости, 16.12.2025
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения"
Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение"... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:14:00+03:00
2025-12-16T14:14:00+03:00
россия
москва
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251216/fas-2062339353.html
https://ria.ru/20251119/shkola-2056032547.html
https://ria.ru/20251210/biznes-2061240826.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение
Россия, Москва, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение
Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения"

РИА Новости: суд отменил взыскание ФАС в два миллиарда рублей с "Просвещения"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение" в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного из-за завышения цен на учебники дохода, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом разбирательства в апелляционной инстанции, прошедшего в закрытом режиме.
В этой части апелляция изменила решение арбитражного суда Москвы, который в августе подтвердил законность и решения ФАС от 24 января 2025 года о том, что издательство нарушило антимонопольное законодательство, завысив цены на ряд учебников, и обоих предписаний ведомства – снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.
Покупатели в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ФАС проанализирует наценки на отдельные продукты
12:10
В первой инстанции "Просвещение" тоже просило провести разбирательство в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично, определив провести за закрытыми дверями только стадию исследования доказательств.
Выступая в прениях, юрист издательства заявил, что ФАС неправильно рассчитала себестоимость учебников и рентабельность, а также не доказала антиконкурентную направленность действий издательства, в связи с чем не может применяться санкция в виде взыскания незаконно полученного дохода.
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Единые учебники по русскому языку появятся с 1 сентября 2027 года
19 ноября, 15:13
Представитель ФАС отметил, что штраф в 650 тысяч рублей, который считает справедливым "Просвещение", не будет препятствовать совершению аналогичных нарушений в дальнейшем. По словам юриста ведомства, "не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла".
Как заявил РИА Новости Анатолий Вифлеемский, после обращения которого ФАС начала антимонопольное разбирательство, третье лицо в процессе, постановление апелляции, скорее всего, обжалуют и "Просвещение", и ФАС. "Я не понимаю, почему этим делом до сих пор не займется Следственный комитет", - сказал Вифлеемский.
ФАС установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.
В издательстве "Просвещение" РИА Новости ранее заявили, что ФАС были "представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021-2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства".
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
АУРЭК пожаловалась на зарубежных продавцов на маркетплейсах
10 декабря, 22:20
 
РоссияМоскваФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Просвещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала