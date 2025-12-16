Суд отменил взыскание двух миллиардов рублей с "Просвещения"

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконным предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о перечислении издательством "Просвещение" в госбюджет более 2 миллиардов рублей незаконно полученного из-за завышения цен на учебники дохода, сообщил РИА Новости источник, знакомый с результатом разбирательства в апелляционной инстанции, прошедшего в закрытом режиме.

В этой части апелляция изменила решение арбитражного суда Москвы , который в августе подтвердил законность и решения ФАС от 24 января 2025 года о том, что издательство нарушило антимонопольное законодательство, завысив цены на ряд учебников, и обоих предписаний ведомства – снизить цены и перечислить в бюджет незаконно полученный доход.

В первой инстанции " Просвещение " тоже просило провести разбирательство в закрытом режиме, ссылаясь на коммерческую тайну, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично, определив провести за закрытыми дверями только стадию исследования доказательств.

Выступая в прениях, юрист издательства заявил, что ФАС неправильно рассчитала себестоимость учебников и рентабельность, а также не доказала антиконкурентную направленность действий издательства, в связи с чем не может применяться санкция в виде взыскания незаконно полученного дохода.

Представитель ФАС отметил, что штраф в 650 тысяч рублей, который считает справедливым "Просвещение", не будет препятствовать совершению аналогичных нарушений в дальнейшем. По словам юриста ведомства, "не признать монопольно высокой цену учебника в 700 рублей при себестоимости 270 рублей ФАС не могла".

Как заявил РИА Новости Анатолий Вифлеемский, после обращения которого ФАС начала антимонопольное разбирательство, третье лицо в процессе, постановление апелляции, скорее всего, обжалуют и "Просвещение", и ФАС. "Я не понимаю, почему этим делом до сих пор не займется Следственный комитет", - сказал Вифлеемский.

ФАС установила, что рост цен на учебники по русскому языку с первого по 11-й классы и по истории и биологии с пятого по 11-й классы превысил рост расходов на их производство и реализацию, что привело к росту рентабельности, значительно превысившей среднеотраслевой уровень.