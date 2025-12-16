Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову - РИА Новости, 16.12.2025
12:35 16.12.2025
Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову
Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову - РИА Новости, 16.12.2025
Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову
Московский областной суд оставил в силе 5-летний срок бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:35:00+03:00
2025-12-16T12:35:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
владимир шестеров
московский областной суд
Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову

РИА Новости: суд оставил в силе срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский областной суд оставил в силе 5-летний срок бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы принял решение исключить из наказания запрет Ахмедову занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, а также снизить сумму компенсации МО РФ до 18 миллионов рублей и парку "Патриот" - до 6 миллионов 980 тысяч рублей. В остальной части приговор Одинцовского городского суда Московской области оставлен без изменений", - рассказали в пресс-службе.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
Одинцовский горсуд в середине августа приговорил Ахмедова к 5 годам колонии. Он был лишен государственных наград и права занимать руководящие посты в течение двух лет. Кроме того, суд постановил, что осуждённый должен выплатить компенсацию в размере более 18 миллионов рублей Минобороны и 7 миллионов рублей парку "Патриот". Незадолго до этого Одинцовский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 6 лет бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова. Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот". Оба признали вину и дали показания на своего бывшего начальника - экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова - в надежде на более мягкое наказание.
В ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые.
235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме с середины ноября рассматривает уголовного дело в отношении Попова по существу. Он обвиняется по статьям о получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном хранении оружия.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
Вчера, 03:03
 
