Суд оставил в силе пятилетний срок экс-директору парка "Патриот" Ахмедову

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский областной суд оставил в силе 5-летний срок бывшему директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову по делу о хищении средств Минобороны и парка, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Московский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы принял решение исключить из наказания запрет Ахмедову занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, а также снизить сумму компенсации МО РФ до 18 миллионов рублей и парку "Патриот" - до 6 миллионов 980 тысяч рублей. В остальной части приговор Одинцовского городского суда Московской области оставлен без изменений", - рассказали в пресс-службе.

Одинцовский горсуд в середине августа приговорил Ахмедова к 5 годам колонии. Он был лишен государственных наград и права занимать руководящие посты в течение двух лет. Кроме того, суд постановил, что осуждённый должен выплатить компенсацию в размере более 18 миллионов рублей Минобороны и 7 миллионов рублей парку "Патриот". Незадолго до этого Одинцовский гарнизонный военный суд отправил в колонию на 6 лет бывшего заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова . Суды признали их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге по делу о хищении средств Минобороны и парка "Патриот". Оба признали вину и дали показания на своего бывшего начальника - экс-заместителя министра обороны РФ Павла Попова - в надежде на более мягкое наказание.

В ходе заседаний они заявляли, что не могли ослушаться Попова из-за его должности, боялись последствий, поэтому пошли на нарушение закона при строительстве на участке Попова сооружений за счет средств МО и парка. Сами они какую-либо выгоду не получили, подчеркивали обвиняемые.