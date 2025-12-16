Экс-замминистра строительства Омской области получил 8,5 года колонии

ОМСК, 16 дек - РИА Новости. Бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева приговорили к 8,5 годам колонии за взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

По версии следствия, чиновник получил от директора ООО "Абсолютстройэксперт" Дмитрия Шестакова взятку в размере 1,9 миллиона рублей за покровительство его фирме и обеспечение оплаты по контрактам, а также за организацию контрактов по субподряду на стройках, курируемых минстроем. Также Сычев получил 200 тысяч рублей от другого бизнесмена, после чего воспрепятствовал подаче иска в суд по взысканию долгов с компании взяткодателя.

"Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 4 миллиона рублей. Второму подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 4 миллиона рублей", – сообщили в пресс-службе.

В суде также было доказано, что по причине безответственной работы и отсутствия контроля со стороны Сычева в Омской области переносили сдачу строящихся объектов, в том числе четырех школ и трех детских садов в пяти районах. Их строили по нацпроектам "Образование" и "Демография". Объекты до сих пор не сданы.

Сычева судили по двум эпизодам получения взятки (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ ), предпринимателя Шестакова – за дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Подсудимые взяты под стражу в зале суда.