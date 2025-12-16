Рейтинг@Mail.ru
11:43 16.12.2025
В Хабаровске заочно арестовали афериста, похитившего 40 миллионов рублей
В Хабаровске заочно арестовали афериста, похитившего 40 миллионов рублей
Мошенник обманул 364 жителя из разных регионов России при оказании "медицинских услуг" на общую сумму более 40 миллионов рублей и скрылся на Украине, его заочно РИА Новости, 16.12.2025
происшествия, россия, украина, хабаровск
Происшествия, Россия, Украина, Хабаровск
Статуя богини правосудия
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Мошенник обманул 364 жителя из разных регионов России при оказании "медицинских услуг" на общую сумму более 40 миллионов рублей и скрылся на Украине, его заочно арестовали, а дело передали в Центральный районный суд Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, с октября 2016 по февраль 2019 года в Хабаровске действовала организованная преступная группа. Фигуранты создали медицинский центр по оказанию врачебной и специализированной помощи населению. В обязанности обвиняемого входил, в том числе, первичный прием пациентов. С помощью прибора бытового назначения он "диагностировал" состояние их здоровья, сообщал о несуществующих заболеваниях, убеждал в необходимости срочного лечения в медцентре. В последующем он контролировал подчиненных сотрудников.
Студент из Санкт-Петербурга, задержанный за помощь телефонным мошенникам - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Аферисты под видом сотрудников военкомата обманули мужчину на 25 миллионов
9 декабря, 09:48
"Жертвами преступлений стали 364 жителя разных регионов Российской Федерации, им причинен ущерб на общую сумму свыше 40 миллиона рублей. Обвиняемый от органов следствия скрылся на территории Украины и был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска", - сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Фигурант заочно обвиняется по части 3 ст. 30, части 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Отмечается, что в отношении участников ОПГ ранее были вынесены приговоры.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Суд предложил Лурье взыскивать убытки по делу Долиной с мошенников
08:45
 
