В Хабаровске заочно арестовали афериста, похитившего 40 миллионов рублей

ХАБАРОВСК, 16 дек - РИА Новости. Мошенник обманул 364 жителя из разных регионов России при оказании "медицинских услуг" на общую сумму более 40 миллионов рублей и скрылся на Украине, его заочно арестовали, а дело передали в Центральный районный суд Хабаровска, сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным надзорного ведомства, с октября 2016 по февраль 2019 года в Хабаровске действовала организованная преступная группа. Фигуранты создали медицинский центр по оказанию врачебной и специализированной помощи населению. В обязанности обвиняемого входил, в том числе, первичный прием пациентов. С помощью прибора бытового назначения он "диагностировал" состояние их здоровья, сообщал о несуществующих заболеваниях, убеждал в необходимости срочного лечения в медцентре. В последующем он контролировал подчиненных сотрудников.
"Жертвами преступлений стали 364 жителя разных регионов Российской Федерации, им причинен ущерб на общую сумму свыше 40 миллиона рублей. Обвиняемый от органов следствия скрылся на территории Украины и был объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска", - сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.
Фигурант заочно обвиняется по части 3 ст. 30, части 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Отмечается, что в отношении участников ОПГ ранее были вынесены приговоры.