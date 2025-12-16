https://ria.ru/20251216/sud-2062315478.html
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд 24 декабря начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении двух подростков по обвинению в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора из Украины, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Уголовное дело поступило в суд, рассмотрение назначено на 24 декабря, в 10.00", - сказал собеседник агентства.
В июле СК России
сообщал, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины
. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.
В региональном управлении ФСБ
России РИА Новости сообщали, что подростки четыре раза поджигали лес в районе Атамановки по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
По версии следствия, в июне 2025 года 16-летний житель Читинского района
с использованием интернета установил контакт с неизвестным лицом - куратором, который за денежное вознаграждение предложил поджигать объекты социальной инфраструктуры, связи и жизнеобеспечения, совершать иные террористические акты для дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения. Согласившись на это, обвиняемый в ответ предложил куратору совершить поджог леса в Читинском районе, используя сложную ситуацию с природными пожарами в Забайкалье.
Получив дальнейшие инструкции, подросток вовлек в совершение преступления своего 16-летнего знакомого. Вместе они приобрели бензин и зажигалки, а затем подожгли лес недалеко от поселка Атамановка. Свои действия снимали на видео, запись направили куратору для отчета, при этом какого-либо вознаграждения не получили.
Действия поджигателей привели к возникновению лесного пожара, что создало угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также дестабилизации деятельности органов противопожарной охраны и волонтеров.