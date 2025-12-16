Рейтинг@Mail.ru
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса - РИА Новости, 16.12.2025
11:11 16.12.2025
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса
Второй восточный окружной военный суд 24 декабря начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении двух подростков по обвинению в терроризме за поджоги лесов в... РИА Новости, 16.12.2025
происшествия
происшествия, украина, россия, читинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Украина, Россия, Читинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд в Чите рассмотрит дело подростков, обвиняемых в поджоге леса

Статуя богини правосудия. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 дек - РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд 24 декабря начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении двух подростков по обвинению в терроризме за поджоги лесов в районе поселка Атамановка в Забайкальском крае по заданию куратора из Украины, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Уголовное дело поступило в суд, рассмотрение назначено на 24 декабря, в 10.00", - сказал собеседник агентства.
В июле СК России сообщал, что возбуждено уголовное дело о совершении теракта в Забайкалье в отношении двух 16-летних подростков, поджегших лес за обещанное из-за рубежа вознаграждение по заданию куратора, действовавшего в интересах Украины. Ранее их обвинили в умышленном поджоге леса, приведшем к ущербу на сумму более 322 миллиона рублей, и арестовали.
В региональном управлении ФСБ России РИА Новости сообщали, что подростки четыре раза поджигали лес в районе Атамановки по заданию куратора в интересах Украины за обещанное вознаграждение в 100 тысяч рублей.
По версии следствия, в июне 2025 года 16-летний житель Читинского района с использованием интернета установил контакт с неизвестным лицом - куратором, который за денежное вознаграждение предложил поджигать объекты социальной инфраструктуры, связи и жизнеобеспечения, совершать иные террористические акты для дестабилизации деятельности органов государственной власти и устрашения населения. Согласившись на это, обвиняемый в ответ предложил куратору совершить поджог леса в Читинском районе, используя сложную ситуацию с природными пожарами в Забайкалье.
Получив дальнейшие инструкции, подросток вовлек в совершение преступления своего 16-летнего знакомого. Вместе они приобрели бензин и зажигалки, а затем подожгли лес недалеко от поселка Атамановка. Свои действия снимали на видео, запись направили куратору для отчета, при этом какого-либо вознаграждения не получили.
Действия поджигателей привели к возникновению лесного пожара, что создало угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения имущества, а также дестабилизации деятельности органов противопожарной охраны и волонтеров.
