Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд на 8 миллионов рублей оштрафовал TikTok за нарушение законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Там добавили, что по каждому из двух протоколов суд назначил штраф в 4 миллиона рублей.