Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/sud-2062303401.html
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2025
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
Суд на 8 миллионов рублей оштрафовал TikTok за нарушение законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:29:00+03:00
2025-12-16T10:29:00+03:00
москва
россия
tiktok
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
https://ria.ru/20251212/tiktok-2061542556.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, tiktok, московский городской суд
Москва, Россия, TikTok, Московский городской суд
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей

РИА Новости: суд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за нарушение законодательства

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд на 8 миллионов рублей оштрафовал TikTok за нарушение законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Постановлениями мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района Москвы TikTok Pte.Ltd. признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.7.10 - 4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи)", - сказали в суде.
Там добавили, что по каждому из двух протоколов суд назначил штраф в 4 миллиона рублей.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров
12 декабря, 00:13
 
МоскваРоссияTikTokМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала