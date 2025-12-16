https://ria.ru/20251216/sud-2062303401.html
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 16.12.2025
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
Суд на 8 миллионов рублей оштрафовал TikTok за нарушение законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:29:00+03:00
2025-12-16T10:29:00+03:00
2025-12-16T10:29:00+03:00
москва
россия
tiktok
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
https://ria.ru/20251212/tiktok-2061542556.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, tiktok, московский городской суд
Москва, Россия, TikTok, Московский городской суд
Суд оштрафовал TikTok на восемь миллионов рублей
РИА Новости: суд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей за нарушение законодательства