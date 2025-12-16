Суд оставил в силе решение города Турку о финско-русском классе

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Суд в Финляндии оставил в силе решение властей города Турку закрыть набор в финско-русский класс, заявила РИА Новости председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя.

"К сожалению, возобновить набор в финско-русский класс в школе Пуолала не удалось. Суд рассмотрел апелляцию и оставил решение города в силе — закрытие набора было признано законным", — сказала она.

При этом какой-либо альтернативы школьникам не предложили, отметила Тяхкяпяя.

"Единственная возможность, о которой было заявлено, — это факультативное изучение русского языка, и то исключительно для детей, для которых русский является родным языком. Эта возможность прописана в законе, и город обязан ее выполнять", — пояснила она.

Таким образом, дети, для которых русский не родной, фактически лишились возможности изучать его в школе.

"В сложившейся ситуации мы начали искать другие пути и форматы, которые позволили бы сохранить обучение русскому языку для детей в Турку, пусть и за пределами прежней муниципальной модели", — заключила собеседница агентства.

Финско-русский класс в Турку создали в 1994 году, в 2003-м его перевели на постоянной основе в школу Пуолала. С самого начала в класс набирали детей как из русских семей, так и из финских. Городские власти закрыли набор с января 2025-го, родители учащихся пытались оспорить это решение в суде.

Неопределенная ситуация складывается и с финско-русской школой Восточной Финляндии, филиалы которой расположены в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу . В 2024 году местные власти подняли вопрос о закрытии школы из-за уменьшения числа учеников. По словам гендиректора школы Катри Анттилы, закрыть учебное заведение, которое принадлежит фонду, не позволяет законодательство. Но власти городов, в которых расположены филиалы, сменили своих представителей в управлении фонда. По словам Анттилы, так они рассчитывают добиться закрытия школы.