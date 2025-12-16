Рейтинг@Mail.ru
08:24 16.12.2025 (обновлено: 11:16 16.12.2025)
Суд оставил в силе решение города Турку о финско-русском классе
в мире
турку
финляндия
йоэнсуу
в мире, турку, финляндия, йоэнсуу
В мире, Турку, Финляндия, Йоэнсуу
Суд оставил в силе решение города Турку о финско-русском классе

Суд оставил в силе решение города Турку о закрытии набора в русский класс

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Суд в Финляндии оставил в силе решение властей города Турку закрыть набор в финско-русский класс, заявила РИА Новости председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя.
"К сожалению, возобновить набор в финско-русский класс в школе Пуолала не удалось. Суд рассмотрел апелляцию и оставил решение города в силе — закрытие набора было признано законным", — сказала она.
Эспоо, Финляндия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Украинцы возмутились из-за русской музыки на уроках в финской школе
6 ноября, 01:51
При этом какой-либо альтернативы школьникам не предложили, отметила Тяхкяпяя.
"Единственная возможность, о которой было заявлено, — это факультативное изучение русского языка, и то исключительно для детей, для которых русский является родным языком. Эта возможность прописана в законе, и город обязан ее выполнять", — пояснила она.
Таким образом, дети, для которых русский не родной, фактически лишились возможности изучать его в школе.
"В сложившейся ситуации мы начали искать другие пути и форматы, которые позволили бы сохранить обучение русскому языку для детей в Турку, пусть и за пределами прежней муниципальной модели", — заключила собеседница агентства.
Учебник русского языка в школе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Власти Москвы прокомментировали отказ в приеме в школу девочки из Латвии
11 ноября, 15:04
Финско-русский класс в Турку создали в 1994 году, в 2003-м его перевели на постоянной основе в школу Пуолала. С самого начала в класс набирали детей как из русских семей, так и из финских. Городские власти закрыли набор с января 2025-го, родители учащихся пытались оспорить это решение в суде.
Неопределенная ситуация складывается и с финско-русской школой Восточной Финляндии, филиалы которой расположены в Лаппеенранте, Иматре и Йоэнсуу. В 2024 году местные власти подняли вопрос о закрытии школы из-за уменьшения числа учеников. По словам гендиректора школы Катри Анттилы, закрыть учебное заведение, которое принадлежит фонду, не позволяет законодательство. Но власти городов, в которых расположены филиалы, сменили своих представителей в управлении фонда. По словам Анттилы, так они рассчитывают добиться закрытия школы.
Как отмечал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, рост русофобских настроений в Финляндии отражается и на ситуации с изучением русского языка. При этом местные власти демонстративно игнорируют мнение родителей, абсолютное большинство которых — финские граждане, подчеркнул дипломат.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Президент Эстонии назвал запреты из-за русского языка неразумными
4 июля, 12:52
 
