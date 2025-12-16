Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot** Надежду Толоконникову* за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Такое же наказание суд назначил Толоконниковой* за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года.

Это ее четвертый и пятый штрафы по данной статье. Решения о предыдущих наказаниях были вынесены в 2022 году и два раза в 2024 году. Согласно законодательству, уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента может быть возбуждено уже после одного штрафа по статье 19.34 КоАП РФ.