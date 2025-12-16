Рейтинг@Mail.ru
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову* - РИА Новости, 16.12.2025
07:11 16.12.2025
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot** Толоконникову*
происшествия, россия, москва, сша, надежда толоконникова, мария алехина, екатерина самуцевич, pussy riot, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, США, Надежда Толоконникова, Мария Алехина, Екатерина Самуцевич, Pussy Riot, Московский городской суд
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пресс-конференция Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой*
Пресс-конференция Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция Марии Алехиной и Надежды Толоконниковой*. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд дважды оштрафовал на 30 тысяч рублей участницу Pussy Riot** Надежду Толоконникову* за нарушение закона об иностранных агентах, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Толоконникова* обязанности иностранного агента по представлению предусмотренной законом отчетности за первый квартал 2025 года не исполнила… Толоконникову Надежду Андреевну* признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в документе.
Писательница Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Суд вновь оштрафовал писательницу Улицкую* на 40 тысяч рублей
30 октября, 16:13
Такое же наказание суд назначил Толоконниковой* за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года.
Это ее четвертый и пятый штрафы по данной статье. Решения о предыдущих наказаниях были вынесены в 2022 году и два раза в 2024 году. Согласно законодательству, уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента может быть возбуждено уже после одного штрафа по статье 19.34 КоАП РФ.
Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову* в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США.
Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову* по делу об оскорблении чувств верующих, она объявлена в федеральный и международный розыск.
Pussy Riot** - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова* и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии. 15 декабря Тверской суд Москвы признал Pussy Riot** экстремистской организацией и запретил ее на территории России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
** Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Максакову* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Вчера, 13:23
 
ПроисшествияРоссияМоскваСШАНадежда ТолоконниковаМария АлехинаЕкатерина СамуцевичPussy RiotМосковский городской суд
 
 
