Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд в Подмосковье наложил арест на имущество одного из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в суде.

Там уточнили, что 12 декабря судом было вынесено постановление о наложении ареста на имущество одного из обвиняемых.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.

Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.