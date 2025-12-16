https://ria.ru/20251216/sud-2062267731.html
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали
Суд в Подмосковье наложил арест на имущество одного из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист...
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд в Подмосковье наложил арест на имущество одного из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что 12 декабря судом было вынесено постановление о наложении ареста на имущество одного из обвиняемых.
Ранее СК РФ
сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково
.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, предполагаемому зачинщику драки Исламу Рустамову позднее добавили обвинение в хулиганстве.