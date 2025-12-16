Рейтинг@Mail.ru
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 16.12.2025 (обновлено: 03:39 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/sud-2062267731.html
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали - РИА Новости, 16.12.2025
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали
Суд в Подмосковье наложил арест на имущество одного из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T03:02:00+03:00
2025-12-16T03:39:00+03:00
происшествия
щелково
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6dc323b83910915481df60bf460361e1.jpg
https://ria.ru/20251017/draka-2048798352.html
https://ria.ru/20251215/ekaterinburg-2062083705.html
щелково
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772144318_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_352e12dd8c27b168c8d58a8eb228217c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Щелково, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Имущество одного из фигурантов дела о драке в Щелково арестовали

РИА Новости: имущество одного из фигурантов дела о гибели футболиста арестовали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Суд в Подмосковье наложил арест на имущество одного из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, сообщили РИА Новости в суде.
Там уточнили, что 12 декабря судом было вынесено постановление о наложении ареста на имущество одного из обвиняемых.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
У фигурантов драки в Щелково, в которой погиб футболист, прошли обыски
17 октября, 10:05
Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Как узнало РИА Новости из судебных материалов, предполагаемому зачинщику драки Исламу Рустамову позднее добавили обвинение в хулиганстве.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Екатеринбурге завели дело после драки в больнице
Вчера, 11:30
 
ПроисшествияЩелковоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала