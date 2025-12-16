Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках
00:16 16.12.2025
Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках
Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках
2025
Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд России во вторник рассмотрит жалобу Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщили РИА новости в пресс-службе суда.
Судебное заседание назначено на 16 декабря в 15.00.
XXXI Международный фестиваль искусств Славянский базар в Витебске — 2022 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Защита Долиной возражает: новые детали скандального дела
Вчера, 17:32
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры певицы.
Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Сторона Долиной прислала возражения на жалобу лишь накануне заседания.
Тем не менее, Полина Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла РИА Новости ее адвокат.
Еще на предварительном судебном заседании в первой инстанции покупательница предлагала певице заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается Долиной, а уплаченные за квартиру 112 миллионов рублей - Лурье, но та отказалась.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Это честнее": Ларисе Долиной хотят скинуться на новую квартиру
Вчера, 04:47
Уже после того как дело дошло до Верховного суда, представитель Долиной предложил адвокату Лурье мировое соглашение, в рамках которого певица будет возвращать деньги частями в течение трех лет, но покупательницу такие условия не устроили.
Сама певица заявила в эфире Первого канала о намерении вернуть "все деньги", но после выхода программы так и не связалась с Лурье, пояснила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
Между тем, пока идут разбирательства, певица продолжает жить в спорной квартире, а налог более ста тысяч рублей за недвижимость пришлось заплатить покупательнице, поскольку та является "титульным собственником" жилья, ранее сообщала Свириденко.
Летом прошлого года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Лурье вносила предоплату за квартиру Долиной
9 декабря, 19:52
 
Жилье Россия Москва Московская область (Подмосковье) Лариса Долина Дело о квартире Долиной Общество
 
 
