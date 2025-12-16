Верховный суд решит, кому достанется квартира Долиной в Хамовниках

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Верховный суд России во вторник рассмотрит жалобу Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, сообщили РИА новости в пресс-службе суда.

Судебное заседание назначено на 16 декабря в 15.00.

В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже квартиры певицы.

Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России . Сторона Долиной прислала возражения на жалобу лишь накануне заседания.

Тем не менее, Полина Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла РИА Новости ее адвокат.

Еще на предварительном судебном заседании в первой инстанции покупательница предлагала певице заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается Долиной, а уплаченные за квартиру 112 миллионов рублей - Лурье, но та отказалась.

Уже после того как дело дошло до Верховного суда, представитель Долиной предложил адвокату Лурье мировое соглашение, в рамках которого певица будет возвращать деньги частями в течение трех лет, но покупательницу такие условия не устроили.

Сама певица заявила в эфире Первого канала о намерении вернуть "все деньги", но после выхода программы так и не связалась с Лурье, пояснила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

Между тем, пока идут разбирательства, певица продолжает жить в спорной квартире, а налог более ста тысяч рублей за недвижимость пришлось заплатить покупательнице, поскольку та является "титульным собственником" жилья, ранее сообщала Свириденко.