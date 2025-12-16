На Байконур прибыл полный комплект для замены кабины обслуживания на 31‑й стартовой площадке

В "Роскосмосе" рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый стартовый стол для ракет "Союз" на Байконуре будет готов к пускам в конце зимы следующего года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"По утвержденному графику готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года", — заявил заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Баранов.

Таким образом он опроверг утверждения об остановке российской пилотируемой программы и призвал прекратить спекуляции по этому вопросу.

Сейчас на космодром прибыли все элементы и оборудование. Работа идет в две смены, график строго контролируется, задействованы 130 сотрудников.

Как отметил председатель общественного совета при " Роскосмосе " Игорь Бармин, на стартовом столе ракет смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания.