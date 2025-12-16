В "Роскосмосе" рассказали, когда будет готов стартовый стол на Байконуре

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Новый стартовый стол для ракет "Союз" на Байконуре будет готов к пускам в конце зимы следующего года, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"По утвержденному графику готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года", — заявил заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Баранов.
Таким образом он опроверг утверждения об остановке российской пилотируемой программы и призвал прекратить спекуляции по этому вопросу.
Сейчас на космодром прибыли все элементы и оборудование. Работа идет в две смены, график строго контролируется, задействованы 130 сотрудников.
Как отметил председатель общественного совета при "Роскосмосе" Игорь Бармин, на стартовом столе ракет смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания.
О повреждении элементов стартовой площадки после пуска "Союза-2.1а" госкорпорация сообщила 27 ноября. Ракета отправила к МКС корабль "Союз МС-28" с космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также астронавтом НАСА Кристофером Уильямсом. Космический борт в этот же день пристыковался к станции и штатно доставил экипаж.
